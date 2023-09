Septième trimestre consécutif de croissance des revenus à 14.1 millions $ au T3-2023, en hausse de 132% par rapport au T3-2022



Le nombre de médecins prescrivant Enerzair et Atectura a atteint 2 503 à la fin du T3-2023, soit une croissance de 23 % par rapport au trimestre précédent et de 221 % comparativement à l'année précédente



Le nombre total de prescriptions d'Enerzair et Atectura a dépassé 56 000 pour la période de douze mois terminée le 31 juillet 2023, soit une hausse de 310 % comparativement au 31 juillet 2022

Financement de 4,5 millions $ complété incluant une participation d'Investissement Québec et des initiés de 2,0 millions $ chacun

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Valeo Pharma inc. (TSX : VPH) (OTCQB : VPHIF) (FSE : VP2) (la « Société » ou « Valeo Pharma »), une société pharmaceutique canadienne, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 juillet 2023.

Faits saillants et résultats du troisième trimestre de 2023:



Revenus trimestriels records de 14,1 millions $ au T3-2023 comparativement à 6,1 millions $ pour le T3-2022, en hausse de 132 %, et une hausse d'Enerzair et Atectura de 234%

une hausse d'Enerzair et Atectura de 234% Bénéfice brut ajusté record de 5,1 millions $ au T3-2023 comparativement à 2,4 millions $ au T3-2022, en hausse de 106 %

Perte nette de 5,8 millions $ au T3-2023 comparativement à 5,4 millions $ au T3-2022

Perte de BAIIA ajusté de 2,5 millions $ au T3-2023 comparativement à 3,5 millions $ au T3-2022, une diminution de 28 %

Total de médecins prescrivant Enerzair et Atectura à 2 503 à la fin du T3-2023, soit une croissance de 23 % par rapport au trimestre précédent et une augmentation de 221 % comparativement à l'année précédente

Total de 18 384 prescriptions d'Enerzair et d'Atectura au cours du T3-2023, soit une augmentation de 163 % par rapport au T3-2022

Total de 56 021 prescriptions d'Enerzair et d'Atectura au cours des 12 derniers mois à la fin du T3-2023, en hausse de 310% par rapport à l'année précédente.

«Notre chiffre d'affaires record du troisième trimestre et nos résultats depuis le début de l'année démontrent notre capacité à générer une croissance trimestrielle séquentielle. Nos principaux produits innovants sont bien positionnés dans leurs segments de marché respectifs et nous nous attendons à ce que leur tendance de croissance organique se poursuive pendant de nombreux trimestres à venir », a déclaré Steve Saviuk, Chef de la direction. « Enerzair et Atectura confirment leur solide position en tant que thérapies importantes sur le vaste marché canadien de l'asthme. La croissance du nombre de médecins prescripteurs et du nombre total de prescriptions a augmenté trimestre après trimestre à un rythme accéléré et nous pensons qu'ils n'en sont qu'au début de la démonstration de leur véritable potentiel de marché ».

Commentant les résultats records du troisième trimestre 2023, Luc Mainville, Vice-président principal et Chef de la direction financière, a déclaré : « Nos résultats trimestriels et annuels comparés aux périodes de l'année précédente montrent que nous sommes sur la bonne voie. Nos revenus, nos marges et notre BAIIA pour le T3-23 ont été affectés par une augmentation des provisions de revenus liées à la couverture de notre portefeuille de produits par les organismes de regroupement d'achats et les accords de référencement de produits, tandis que nos dépenses d'exploitation comprenaient un niveau élevé de coûts d'échantillonnage par rapport aux trimestres précédents. Grâce à la croissance prévue des revenus et des marges et au contrôle strict des dépenses d'exploitation, nous restons concentrés sur l'atteinte de la rentabilité du BAIIA et prenons des initiatives commerciales et opérationnelles pour atteindre cet objectif. Après le trimestre, nous avons également renforcé notre fonds de roulement en réalisant un placement privé de 4,5 millions de dollars et un financement par emprunt, et nous sommes maintenant mieux positionnés pour poursuivre nos ambitieux objectifs de croissance ».

Résultats financiers du troisième trimestre de 2023

Revenus records de 14,1 millions $ pour le trimestre terminé le 31 juillet 2023, comparativement à 6,1 millions $ pour le trimestre terminé le 31 juillet 2022, soit une augmentation de 132 %. L'augmentation par rapport à la période comparable précédente est principalement due à l'ajout de XIIDRA, SIMBRINZA et ALLERJECT, ainsi qu'à la croissance continue et aux gains de parts de marché de nos autres principaux produits, Redesca, Enerzair et Atectura ;

Croissance organique des revenus de 20 % au troisième trimestre de 2023 par rapport au troisième trimestre de 2022, dont 234 % de croissance combinée des revenus d'Enerzair et d'Atectura ;

Bénéfice brut ajusté de 5,1 millions $ pour le trimestre terminé le 31 juillet 2023, comparativement à 2,4 millions $ pour le trimestre terminé le 31 juillet 2022, soit une augmentation de 106 %. L'augmentation par rapport à la période comparable précédente est principalement due à l'augmentation significative de nos revenus;

La perte nette a été de 5,8 millions $ pour le trimestre terminé le 31 juillet 2023, contre 5,4 millions $ pour le trimestre terminé le 31 juillet 2022. L'augmentation de 8 % de la perte nette au troisième trimestre de 2023 est due à l'augmentation des frais financiers et des frais de vente et de marketing, qui a été partiellement compensée par l'augmentation significative de notre marge brute ; et

La perte du BAIIA ajusté a été de 2,5 millions $ pour le trimestre clos le 31 juillet 2023, contre 3,5 millions $ pour le trimestre clos le 31 juillet 2022, soit une amélioration de 28 %.

Résultats financiers de l'année en cours 2023

Revenus records de 40,8 millions $ pour les neuf premiers mois de 2023, contre 15,1 millions $ pour les neuf premiers mois de 2022, soit une augmentation de 171 %;

Bénéfice brut ajusté de 14,3 millions $ pour les neuf premiers mois de 2023, en hausse de 148 % par rapport à 5,8 millions $ pour les neuf premiers mois de 2022 ;

Perte nette de 18,6 millions $ pour les neuf premiers mois de 2023, contre 16,4 millions $ pour les neuf premiers mois de 2022. L'augmentation de la perte nette est principalement due à l'augmentation des frais financiers et des frais de vente et de marketing, qui a été partiellement compensée par l'augmentation significative de notre marge brute ; et

Perte de BAIIA ajusté de 6,4 millions $ pour les neuf premiers mois de 2023, contre une perte de BAIIA ajusté de 11,6 millions $ pour les neuf premiers mois de 2022, soit une amélioration de 45 %

Faits saillants du troisième trimestre de 2023

En juillet 2023, la Société a pris acte du communiqué de presse publié par Novartis le 30 juin 2023 selon lequel Novartis a accepté de vendre XIIDRA®, une solution de gouttes oculaires sur ordonnance indiquée pour le traitement des signes et des symptômes de la sécheresse oculaire, ainsi que plusieurs autres produits ophtalmologiques à Bausch + Lomb Corporation. SIMBRINZA® ne fait pas partie des produits cédés par Novartis. La vente devrait être finalisée avant la fin de l'année;

En juin 2023, Mme Tamara Close et M. Didier Leconte se sont joints au Conseil d'administration de la Société. Suite à la nomination de Mme Close et de M. Leconte, le Conseil d'administration de Valeo est désormais composé de 8 administrateurs, dont 5 sont indépendants; et

et M. se sont joints au Conseil d'administration de la Société. Suite à la nomination de et de M. Leconte, le Conseil d'administration de Valeo est désormais composé de 8 administrateurs, dont 5 sont indépendants; et En mai 2023, suite à la décision de la Food and Drug Administration (FDA) des États- Unis de refuser la demande d'autorisation d'utilisation d'urgence de sabizabulin présentée par Veru inc., la Société et Veru inc. ont mutuellement convenu de mettre fin à leur entente de services commerciaux pour sabizabulin pour COVID-19 au Canada initialement conclue le 14 septembre 2022,

Événements postérieurs au troisième trimestre 2023

En août 2023, la Société a clôturé un financement de 4,5 millions $ comprenant un placement privé sans intermédiaire de 13 999 997 unités de la société au prix de 0,28 $ l'unité pour un produit brut de 3,92 millions $, y compris la participation d'Investissement Québec à la hauteur de 2,0 millions $ et de 1,421 million $ de la part d'initiés. De plus, la Société a conclu une entente de prêt avec une partie apparentée pour un montant de 580 000 $ portant intérêt au taux annuel de 12 %.

Webdiffusion et conférence téléphonique pour le troisième trimestre de 2023

Valeo tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats et des faits saillants du troisième trimestre de 2023 le jeudi 14 septembre 2023 à 8h30 (HE). Les numéros de téléphone pour accéder à la conférence téléphonique sont le 416-764-8659 et le 1-888-664-6392. Un enregistrement audio de la conférence sera disponible. Les numéros de téléphone pour accéder à l'enregistrement audio sont le 416-764-8677 et le 1-888-390-0541 en utilisant le code d'accès suivant (187641 #).

Une diffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera disponible à l'adresse suivante: https://app.webinar.net/Kz8w4Eg367j

États financiers et rapport de gestion

Les états financiers et le rapport de gestion de Valeo Pharma pour la période de trois et neuf mois terminée le 31 juillet 2023 sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Valeo Pharma inc.

Valeo Pharma est une société pharmaceutique en rapide croissance dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies respiratoires / les allergies, l'ophtalmologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son siège social à Kirkland au Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes afin de procéder à l'homologation et la commercialisation de solutions de soins de santé pour les patients canadiens. Pour de plus amples informations, veuillez svp consulter le www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter .

Énoncés prospectifs



Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont «prospectifs» parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.

SOURCE Valeo Pharma Inc.

Renseignements: Steve Saviuk, Chef de la direction, 514-693-8830, [email protected]; Luc Mainville, Vice-président principal et Chef de la direction financière, 514-693-8854, [email protected]; Frederic Dumais, Directeur des Communications et relations avec les investisseurs, 514-693-8847, [email protected]