Val Saint-Côme : une plaque tournante du tourisme dans Lanaudière - Plus de 11 M$ pour le développement de l'offre touristique à Val Saint-Côme

JOLIETTE, QC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - La Station Touristique Val Saint-Côme et le groupe de développement responsable des secteurs périphériques de la montagne, tous deux présidés par François Gagnon, sont fiers d'annoncer aujourd'hui des investissements publics et privés totalisant 11,7 millions de dollars dans le cadre d'une annonce de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx.

Le soutien gouvernemental se décline en deux enveloppes d'aide financière. Une première d'environ 1,5 M$ qui est destinée à l'offre touristique hivernale. Cette dernière permettra à terme de rénover l'Auberge Val Saint-Côme, de bonifier le système d'enneigement et d'améliorer les pistes afin de consolider l'attraction de la station de ski.

La seconde enveloppe vise, quant à elle, à créer un important réseau des sentiers pour le vélo de montagne ainsi que l'amélioration de l'offre d'hébergement de villégiature en montagne et des services connexes permettant ainsi de bonifier l'offre estivale et de faire de Val Saint-Côme une destination de prédilection quatre saisons. Les entreprises investiront quant à elles 50 % de l'enveloppe totale.

Une vision qui se concrétise

Pour la nouvelle administration qui est en place depuis 2022, cette aide financière octroyée via le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique représente un précieux coup de pouce afin de mettre en place la vision de l'administration et donner un nouveau souffle à la station. Non seulement l'investissement permettra à la montagne de diversifier ses activités, il permettra également d'améliorer les installations existantes, renforçant notamment la position de la montagne comme centre d'expertise en ski acrobatique et planche à neige dans l'est du Canada.

Citations

« Nous sommes très heureux de la contribution annoncée aujourd'hui par la ministre du Tourisme qui permettra de rehausser l'offre touristique de la station. Ces investissements favorisent non seulement l'essor économique et touristique de Val Saint-Côme, mais ils feront également profiter toute la région de Lanaudière et du Grand Montréal de cette nouvelle offre, et ce, été comme hiver. Nous continuerons de travailler avec un objectif clair en tête, soit de faire de la Station Touristique de Val Saint-Côme une plaque tournante du tourisme près de la métropole.

- François Gagnon, président et PDG de Station Touristique Val Saint-Côme

À propos de Station Touristique Val Saint-Côme

La Station Touristique Val Saint-Côme a été fondée en 1979. Depuis, de nombreuses phases d'agrandissement ont permis d'en faire une station polyvalente qui offre de l'hébergement en plus d'une foule d'activités hivernales. Inauguré en 2010-2011, le Centre d'Excellence Acrobatique Val St-Côme (CEAVSC) a pour objectif d'optimiser le développement des athlètes de ski acrobatique afin de voir de futurs champions olympiques émerger du bassin de skieurs québécois.

Val Saint-Côme est également une destination touristique incontournable située dans la belle région de Lanaudière à une heure de Montréal. La bonification de l'offre touristique incluant vélo de montagne, randonnée, ski, planche à neige et autres permettra à la communauté et aux visiteurs de profiter de la montagne 365 jours par année.

Val Saint-Côme Val Saint-Côme

SOURCE Station touristique Val Saint-Côme

Renseignements: Pour tout renseignement: Jeremy Ghio, TACT, 438 407-3029, [email protected]; Source: Station Touristique Val Saint-Côme