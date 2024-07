Val Saint-Côme bonifie son offre sportive - Des sentiers de vélo de montagne de calibre mondial font leur arrivée à la Station touristique Val Saint-Côme

VAL SAINT-CÔME, QC, le 19 juill. 2024 /CNW/ - La Station touristique Val Saint-Côme est heureuse de lancer sa toute première saison de vélo de montagne et d'inaugurer ses nouveaux sentiers. Dès aujourd'hui, débutants comme experts pourront découvrir plus de 10 km de sentiers et dévaler les pentes dans un dénivelé de plus de 300 m, offrant une vue imprenable sur les environs.

Déjà, une expansion est prévue d'ici la fin de l'été avec l'aménagement de nouveaux sentiers qui seront ajoutés tout au long de la saison pour un total de 23 km. À terme, plus de 60 km de sentiers dédiés au vélo de montagne seront offerts.

Une activité pour toute la famille

La Station touristique Val Saint-Côme est fière d'offrir à sa clientèle une remontée mécanique débrayable avec des supports pouvant accueillir tout type de vélo, incluant des vélos électriques, parfait pour toute la famille. La remontée débrayable permet de se rendre facilement et rapidement au sommet de la montagne pour le grand plaisir de la clientèle qui pourra profiter de plus de descentes lors de ses visites sur le site. La montagne offre également une gamme variée de sentiers adaptés pour les débutants et les plus expérimentés.

Pour les adeptes de sensations fortes, Val Saint-Côme a collaboré avec Today's Bike Park afin d'élaborer une piste « pro-line », l'une des plus impressionnantes dans l'est du Canada, permettant ainsi à la Station de rivaliser avec les pistes professionnelles partout en Amérique du Nord.

Célébrations pour le week-end inaugural

Les 19 et 20 juillet 2024 marqueront le lancement officiel des sentiers de vélo de montagne. Pour l'occasion, des démonstrations, une ambiance festive et des ateliers seront offerts. La terrasse et le resto-bar seront ouverts et des jeux gonflables seront sur place pour les plus jeunes. Plusieurs surprises sont à venir, en plus d'un concours permettant de gagner des billets journaliers. C'est un rendez-vous pour tous les amateurs de plein air !

On trouve de tout à Val Saint-Côme

En plus des pistes de vélo, la Station offre une gamme complète de services pour une expérience inoubliable : hébergements de qualité, espace aménagé pour les amateurs de VanLife, offre de restauration avec le resto-bar Le Pitch et le restaurant du terroir La Rosée Blanche, location de vélos et atelier de réparation. De nombreuses autres activités de plein air sont aussi disponibles pour agrémenter le séjour des visiteurs, notamment des sentiers pédestres, des parcs nationaux avoisinants, plusieurs pourvoiries, du kayak et du canot, et bien plus encore. Val Saint-Côme réaffirme ainsi sa position de moteur économique sur une base annuelle, sécurisant ainsi des emplois en région et contribuant à la vitalité économique locale et régionale.

Val Saint-Côme se distingue par son emplacement privilégié à moins de 120 km de Montréal, offrant une escapade rapide et accessible. La diversité des activités et la qualité des installations font de Val Saint-Côme une destination de choix pour les amoureux de la nature et les sportifs en tout genre.

Citations

« Nous nous efforçons constamment d'optimiser et de faire évoluer l'expérience en montagne. À Val Saint-Côme, notre objectif est de créer des moments positifs en plein air, en famille et entre amis, en plus de favoriser de saines habitudes de vie. Chaque visiteur pourra vivre des moments de qualité en profitant de nos nombreux services sur place. »

- Sonia Cloutier, propriétaire de la Station touristique Val Saint-Côme

« Nous sommes fiers d'enrichir notre offre avec cette nouvelle activité de vélo de montagne. Cette annonce permet une fois de plus de réaffirmer la position de Val Saint-Côme comme destination incontournable 4 saisons pour les amateurs de plein air et les familles en quête d'aventure. Chaque année, nous continuons de bonifier nos installations et nous sommes heureux de voir que les gens sont au rendez-vous ! »

- François Gagnon, propriétaire de la Station touristique Val Saint-Côme

Pour plus d'informations sur le lancement et les activités, visitez notre site web www.valsaintcome.com.

À propos de la Station Touristique Val Saint-Côme

La Station Touristique Val Saint-Côme a été fondée en 1979. Depuis, de nombreuses phases d'agrandissement ont permis d'en faire une station polyvalente qui offre de l'hébergement en plus d'une foule d'activités hivernales.

Val Saint-Côme est une destination touristique incontournable située dans la belle région de Lanaudière, à une heure de Montréal. La bonification de l'offre touristique incluant vélo de montagne, randonnée, ski, planche à neige, restauration et autres permet à la communauté et aux visiteurs de profiter de la montagne 365 jours par année.

