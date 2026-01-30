LONDRES, ON, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Vaincre Duchenne Canada est fière de souligner 30 ans de financement de la recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne en annonçant une étape importante : l'organisme a maintenant dépassé les 20 millions de dollars investis dans la recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne. Ces investissements font progresser les progrès vers l'amélioration du traitement et des soins, et un avenir sans dystrophie musculaire de Duchenne.

Lors de l'annonce annuelle de sa subvention de recherche le 29 janvier, Vaincre Duchenne Canada, le seul organisme de bienfaisance national du pays qui se consacre uniquement à mettre fin à la dystrophie musculaire de Duchenne, s'est engagé à verser 625 000 $ en nouveaux fonds à trois projets de recherche novateurs au cours des deux prochaines années. Ces projets ont été sélectionnés dans le cadre d'un processus rigoureux d'examen par les pairs et par la famille en raison de leur potentiel à avoir un impact significatif pour les personnes et les familles vivant avec la dystrophie musculaire de Duchenne.

Les projets nouvellement financés comprennent :

Thérapie génique non virale pour la dystrophie musculaire de Duchenne, dirigé par le Dr Jim Dowling (Université de Pennsylvanie), qui explore des approches novatrices pour s'attaquer à la racine génétique de la maladie. Youth Helping Youth : Diffusion d'une ressource sur l'intimidation éclairée par l'utilisateur pour les jeunes atteints de dystrophie musculaire de Duchenne, dirigé par la Dre Laura McAdam (Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Toronto), axée sur le bien-être psychosocial et le soutien par les pairs. Le vamorolone retarde-t-il la maladie cardiaque et sauve-t-il la puberté dans les cas de dystrophie musculaire de Duchenne?, dirigé par le Dr Christopher Spurney (Children's National Medical Center, Washington, DC), qui a examiné des questions essentielles liées aux résultats en matière de santé et à la qualité de vie à long terme.

Toutes les recherches financées par Vaincre Duchenne Canada sont rendues possibles grâce à la générosité et à l'engagement des donateurs, des collecteurs de fonds, des familles et des partenaires de la communauté de Vaincre Duchenne Canada.

« L'atteinte de ce jalon de 20 millions de dollars témoigne de trois décennies de croyance collective en la recherche comme la voie à suivre. « Alors que nous nous tournons vers l'avenir, notre prochain cycle de subventions de recherche sera lancé ce printemps, et nous sommes impatients de voir les nouvelles propositions qui nous seront soumises et qui amélioreront la vie des personnes vivant avec la dystrophie musculaire de Duchenne », a déclaré Jennifer DiRaimo, directrice nationale de la recherche et de l'éducation de Vaincre Duchenne Canada.

Les investissements en recherche de Vaincre Duchenne Canada vont de la découverte précoce à la recherche clinique et psychosociale, et ils sont guidés par un examen scientifique spécialisé et par l'expérience familiale vécue.

« En tant que parent d'un enfant atteint de dystrophie musculaire de Duchenne, la recherche est synonyme d'espoir en action », a déclaré Nicola Worsfold, directrice générale de Vaincre Duchenne Canada. « Le fait de dépasser cette étape importante de 20 millions de dollars en financement de recherche est une célébration commune pour notre communauté et un reflet puissant de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Nous sommes unis pour accélérer les progrès scientifiques dans la poursuite d'un avenir meilleur pour nos proches. Merci à nos donateurs, à nos familles, à nos fournisseurs de soins de santé et à nos chercheurs. Chacune de nos percées repose sur votre investissement, votre curiosité et votre partenariat. »

Depuis sa fondation en 1995, Vaincre Duchenne Canada a financé plus de 80 projets de recherche, contribuant aux progrès mondiaux dans la compréhension et le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne. Alors que l'organisme entre dans sa prochaine décennie d'impact, il demeure déterminé à faire en sorte que les progrès scientifiques se traduisent par un accès équitable, des soins améliorés et des résultats significatifs pour tous les Canadiens touchés par la dystrophie musculaire de Duchenne.

À propos de Vaincre Duchenne Canada

Vaincre Duchenne Canada est le principal organisme de bienfaisance du Canada qui se consacre à la lutte contre la dystrophie musculaire de Duchenne, la maladie génétique mortelle la plus courante diagnostiquée dans l'enfance. Touchant environ un garçon sur 5 000 au Canada, la dystrophie musculaire de Duchenne affaiblit progressivement les muscles du corps et mène en fin de compte à la détérioration des organes vitaux, comme le cœur et les poumons. Vaincre Duchenne Canada soutient les patients, les familles et les proches aidants qui vivent avec la dystrophie musculaire de Duchenne et finance les recherches les plus prometteuses pour améliorer la vie des garçons et des jeunes hommes.

