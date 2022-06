Depuis plus de 27 ans, Vaincre Duchenne Canada (anciennement Jesse's Journey) est le plus important organisme de financement axé sur la recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne au Canada.

Des milliers de familles sont dans une course contre la montre pour trouver un remède contre la dystrophie musculaire de Duchenne, la maladie génétique mortelle la plus commune diagnostiquée dans l'enfance.

LONDON, ON, le 15 juin 2022 /CNW/ - Vaincre Duchenne Canada, chef de file canadien pour le financement de la recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne, est fière d'annoncer qu'elle accordera 1,14 million de dollars à trois projets de recherche prometteurs cette année, ce qui porte à 16 millions de dollars le total attribué au cours de ses 27 années d'existence.

Un garçon sur 5 000 naît avec la dystrophie de Duchenne, la forme mortelle la plus courante de dystrophie musculaire diagnostiquée chez les enfants. Cette condition est implacable. Elle affaiblit lentement les muscles du corps, ce qui altère le fonctionnement des organes vitaux et, en fin de compte, raccourcit la vie des personnes touchées. Bien qu'il existe des traitements médicaux dans les essais cliniques actuels visant à ralentir la progression de la maladie, il n'y a pas de remède.

« La recherche est la voie de l'espoir pour la dystrophie musculaire de Duchenne, mais cet avenir ne peut être réalisé que grâce à la collaboration avec notre communauté scientifique. Nous avons fièrement financé 56 projets de chercheurs de renommée mondiale qui cherchent à découvrir des traitements expérimentaux afin d'améliorer la santé et la qualité de vie des enfants et des jeunes adultes vivant avec Duchenne », a expliqué Nicola Worsfold, vice-présidente nationale de la recherche, Vaincre Duchenne Canada.

Les trois nouveaux projets permettront de conclure une entente de trois ans avec Vaincre Duchenne Canada, et rejoindront six autres projets de recherche qui en sont à la deuxième et à la troisième année de leur financement. « Nous ne recevons aucune aide gouvernementale et nous comptons uniquement sur les dons pour investir dans la recherche la plus prometteuse afin d'améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec Duchenne et, en fin de compte, de nous permettre de trouver un remède », a conclu Mme Worsfold.

L'éventail de traitements possibles pour cette maladie qui raccourcit la vie n'a jamais été aussi prometteur. Pour en savoir plus sur les bénéficiaires des subventions de recherche de cette année et leur travail transformationnel, cliquez ici : defeatduchenne.ca/research-we-fund.

Vaincre Duchenne Canada est le seul organisme de bienfaisance national consacré à mettre fin à la dystrophie de Duchenne. Notre objectif est de jouer un rôle de chef de file dans la recherche, la défense des intérêts et le soutien pour faire en sorte que nos garçons puissent mener une longue vie bien remplie.

www.vaincreduchenne.ca

