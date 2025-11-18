Le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Dév Méta initient un nouveau partenariat prometteur

LAVAL, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Dév Méta réunissent leurs forces dans un nouveau partenariat et annoncent la mise en chantier du projet VAIA, un ensemble résidentiel locatif de 305 appartements situé au 2535, boulevard Curé-Labelle, dans le quartier Chomedey à Laval.

Projet VAIA à Laval (Groupe CNW/Fonds immobilier de solidarité FTQ)

VAIA s'inscrit dans un développement qui comptera à terme 610 unités construites en deux phases, dont la première sera livrée en mars 2027. VAIA répond à la forte demande locative à Laval, et offre un milieu de vie contemporain, accessible et bien conçu. VAIA s'adresse à une clientèle de jeunes professionnels, familles modernes et retraités actifs. Situé au cœur de Chomedey, ce nouveau projet offre un accès rapide aux grands axes routiers A440 et A15, au transport en commun, ainsi qu'à une foule de commerces et services comme Carrefour Laval, Centropolis, des pharmacies, supermarchés, restaurants et de nombreux espaces verts--tout pour faciliter la vie des futurs résidents.

Un nom qui inspire le renouveau

Le nom VAIA a été choisi pour sa sonorité douce, fluide et contemporaine. Facile à prononcer, le nom évoque le mouvement, l'élan et le renouveau, tout en gardant un clin d'œil discret à l'histoire du site, anciennement occupé par le Centre de quilles 440 de 1990 à 2023.

Citations

« Dév Méta est un partenaire naturel pour nous. Son approche intégrant des pratiques ESG et des technologies de pointe, sa capacité à livrer des projets et son souci du détail font écho à notre mission de contribuer au développement économique du Québec par des projets immobiliers responsables. »

Martin Raymond,

Président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Dév Méta partagent une vision commune : bâtir des milieux de vie durables, inclusifs et bien pensés. Ce partenariat repose sur des valeurs alignées : innovation, rigueur, engagement envers la collectivité et développement responsable. »

Luc Quenneville,

Président, Dév Méta

Le projet en bref - VAIA

Architecture épurée et esthétique minimaliste

Phase 1 locative de 305 appartements répartis sur des bâtiments de 6 à 15 étages

Appartements de type studio jusqu'à 3 chambres

Espaces communs : lounge, piscine extérieure, salle d'entraînement

Stationnements souterrains

Une vision évolutive La Phase 1, entièrement locative, sera suivie d'une Phase 2 qui pourrait inclure des unités en copropriété et locatives, selon les besoins du marché. Cette flexibilité permet d'adapter le projet aux aspirations des futurs résidents et aux tendances du secteur immobilier. Le chantier, déjà amorcé, prévoit une livraison de la Phase 1 en mars 2027. Il y aura 610 unités à terme.



Caractéristiques de l'emplacement

Situé au cœur de Chomedey

Accès rapide aux grands axes routiers A440 et A15, au transport en commun et à une multitude de commerces et services : Carrefour Laval Centropolis pharmacies supermarchés restaurants espaces verts.



À propos de Dév Méta

Dév Méta est un développeur immobilier québécois reconnu pour ses projets novateurs, durables et humains. Grâce à une conception intelligente, une gestion efficace et une mise en marché optimisée, ses projets immobiliers profitent autant à leurs investisseurs qu'à leurs futurs occupants.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets à usage multiple qui intègrent plusieurs composantes qu'elles soient résidentielles, commerciales ou de bureaux ainsi que des projets industriels ou institutionnels. Il privilégie une approche de développement durable. Au 30 juin 2025, il comptait 26 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,1 milliards $; 84 actifs en exploitation totalisant 6 412 unités résidentielles locatives et 5 millions de pi2 de terrain à vocation industrielle à développer. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

SOURCE Fonds immobilier de solidarité FTQ

Renseignements : Josée Lagacé, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Cell. : 514 707-5180, [email protected]