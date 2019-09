Vaco poursuit sa lancée mondiale et s'établit à Montréal

Une entreprises qui viendra soutenir les efforts de recrutement dans la région

NASHVILLE, TN, le 10 sept. 2019 /CNW/ - Vaco, une entreprise axée sur la recherche des meilleurs talents et qui dessert plus de 40 marchés dans le monde, annonce son expansion à Montréal, au Québec.

Vaco se spécialise dans les domaines des services-conseils, du placement, de la recherche de cadres et de la dotation stratégique. Son expertise touche de nombreux domaines dont ceux de la technologie, de la comptabilité, des finances, de l'informatique de la santé, de l'exploitation, de l'administration et des services de gestion. Au cours des 18 derniers mois, Vaco a accru progressivement sa présence à l'international en perçant six nouveaux marchés.

« Nous sommes ravis d'élargir notre présence mondiale et de mettre en place notre approche consultative en matière de talents et de solutions à Montréal », a déclaré Jerry Bostelman, cofondateur et PDG de Vaco. « Vaco se fait un point d'honneur de privilégier la culture et les relations, et c'est le credo de l'équipe de Montréal. Nous sommes emballés par les choses formidables que ce groupe de leaders accomplira en contribuant à la croissance des talents et au développement économique de Montréal. »

Le bureau de Montréal sera dirigé par Sean Bartunek, associé directeur, et par Éloi Poudrier, Sébastien Lamarche et Olivier Moureaux, associés fondateurs. À Montréal, ils sont de véritables pionniers dans le secteur du recrutement technologique. Ces six dernières années, Sean Bartunek a été chef d'équipe et directeur régional pour le Québec du plus grand cabinet de recrutement en TI du Canada, où il était à la tête d'une équipe de 40 recruteurs et de plus de 400 consultants répartis dans deux bureaux.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de créer ce qui deviendra la première agence de recrutement en TI et en finances à Montréal », a confié Sean Bartunek. « Depuis toujours, Vaco attire les talents les plus prometteurs et leur donne les outils et la possibilité de réaliser tout leur potentiel. Notre objectif est de doubler le nombre de recruteurs au cours de la prochaine année afin que notre équipe en compte 40 pour répondre aux besoins des meilleurs talents de notre industrie. »

Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal, appuie l'entreprise dans son projet d'implantation. « Le recrutement de talents constitue la pierre angulaire du succès d'une entreprise. Vaco apportera aux entreprises montréalaises un avantage concurrentiel pour le recrutement de leurs travailleurs qualifiés et expérimentés, tant au niveau local qu'international, et contribuera à soutenir la forte croissance des secteurs d'avenir du Grand Montréal », a déclaré Hubert Bolduc, président-directeur général, Montréal International.

À propos de Vaco

Vaco offre un service spécialisé à l'échelle mondiale dans les domaines de la recherche de cadres, des services-conseils, du placement permanent et de la dotation stratégique. Son expertise s'étend aussi à la comptabilité, aux finances, à la technologie, à l'informatique de la santé, à l'exploitation, à l'administration et aux services gérés internationaux. Depuis sa création en 2002, Vaco n'a cessé de croître et dessert maintenant 40 marchés dans le monde, compte 1 000 employés et 5 000 consultants, et réalise un chiffre d'affaires de 500 M$. Vaco se trouve sur la liste des entreprises privées ayant la plus forte croissance du magazine Inc. depuis 13 ans et figure depuis peu sur la liste des meilleures entreprises de recrutement en Amérique de 2018 du magazine Forbes. Pour en savoir plus, consultez le site www.vaco.com.

