Vaches en liberté à Saint-Sévère - LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION FAIT LE POINT SUR LA SITUATION

QUÉBEC, le 26 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), tient à faire une mise au point sur la situation des vaches en liberté dans la municipalité de Saint-Sévère. L'équipe du MAPAQ est présente sur le terrain avec ses professionnels. Dans les derniers jours, plusieurs efforts ont été déployés pour entrer en contact avec les différents intervenants du milieu et planifier le plus efficacement possible les prochaines étapes.

Devant une situation complexe et sans précédent, le Ministère accompagne d'abord le propriétaire alors qu'il a indiqué vouloir récupérer son troupeau. Le MAPAQ est en appui à ce dernier afin de réunir le matériel et mobiliser les ressources ainsi que les diverses expertises pour le soutenir dans ses démarches. Également, le Ministère sera présent aujourd'hui et dans les prochains jours afin d'assurer la bonne marche de cette opération et résoudre cette situation le plus rapidement possible.

Il est à souligner que pour mener à bien la récupération des vaches, plusieurs éléments sont à considérer, notamment leur bien-être, leur emplacement géographique, les stratégies pour inciter les bêtes à se déplacer, ainsi que la sécurité des citoyens.

Il s'agit d'un événement exceptionnel, dont l'évolution pourrait nécessiter des actions supplémentaires. Le MAPAQ poursuivra ses efforts de planification, conjointement avec ses partenaires. Nous demandons à la population, afin de faciliter les actions en cours, de ne pas approcher les bêtes afin d'éviter leur déplacement.

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, www.mapaq.gouv.qc.ca