Vaccination obligatoire en santé - Le SQEES a des réserves!

MONTRÉAL, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, réitère l'importance de la vaccination, particulièrement pour le personnel des établissements de santé, aussi bien publics que privés.

Cependant, le syndicat exprime d'importantes réserves à la suite de la décision gouvernementale d'imposer la vaccination obligatoire à tous les membres du personnel de la santé.

« La mesure annoncée aujourd'hui semble être prise à la hâte. Alors même que la dernière mesure pour favoriser la vaccination, soit le passeport vaccinal qui ne sera pleinement imposé qu'à partir du 15 septembre, nous ne sommes pas encore à en mesurer entièrement les effets ni sur le taux de vaccination, ni sur le nombre d'hospitalisations. Il nous semble logique et dans l'ordre des choses qu'avant de priver le personnel de la santé de droits, tels que le droit au travail et le libre choix, de laisser le temps à la mesure incitative qu'est le passeport vaccinal de faire son effet », explique Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

« Comme organisation syndicale, quoique nous sommes tout à fait en faveur de la vaccination, nous n'avons d'autres choix que de défendre le droit de nos membres. C'est non seulement notre mission, mais aussi une obligation que nous impose le cadre juridique. Nous attendons l'arrêté ministériel pour connaitre les détails de l'annonce et les exceptions qui pourraient y être prévues afin de déterminer la suite que nous aurons à y donner. Par exemple, la suspension sans solde pour les personnes non vaccinées nous semble problématique, de même que les mesures qui pourraient être prises pour accommoder ou non les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, car immunosupprimées », conclut Mme Nelson.

Malgré ses réserves, le SQEES-FTQ réitère l'importance de la vaccination et invite à nouveau tous ses membres à se faire vacciner si ce n'est pas déjà fait.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service (FTQ)

Renseignements: Benoit Hamilton, Conseiller aux communications, SQEES-FTQ, 514-347-9836