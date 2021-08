Vaccination obligatoire des travailleurs de la santé - LA CSAQ appuie la vaccination obligatoire : « C'est notre devoir de protéger »

QUÉBEC, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - À l'aube de la tenue de la Commission parlementaire sur la vaccination obligatoire, les entreprises ambulancières membres de la CSAQ unissent leurs voix pour appuyer sans réserve la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. « Nos paramédics ont pour mission de sauver des vies et, en ce sens, comme employeurs, nous estimons que la vaccination est, non seulement une responsabilité, mais un devoir envers nos concitoyens que nous devons protéger. », a souligné le président de la CSAQ, le docteur Sébastien Toussaint.

Les entreprises membres de la CSAQ sont hautement satisfaites que le gouvernement ait considéré les travailleurs de la santé du secteur privé comme des partenaires à part entière, sans distinction du milieu de pratique puisque tous partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs.

Dans une correspondance transmise aux membres de la Commission, la CSAQ a d'ailleurs rappelé que la vaccination obligatoire a déjà son précédent dans le secteur préhospitalier d'urgence alors que le vaccin pour l'hépatite B y est requis depuis de nombreuses années.

La CSAQ a souligné aux élus qu'au cours de la dernière année, les équipes de paramédics ont constaté la détresse physique et psychologique des patients qui ont vu des interventions médicales être reportées en raison du délestage. Pour plusieurs, leur état s'est dégradé et ils sont nombreux à devoir composer avec des limitations fonctionnelles souvent douloureuses. « Ces personnes ont été privées de soins parce que des lits ont dû être dédiés aux patients COVID. Nous exhortons les parlementaires à prendre des décisions en considérant la qualité de vie de ces patients qui ont été des victimes collatérales de la pandémie. Ces personnes qui attendent ont aussi des droits et nous souhaitons que les élus de l'Assemblée nationale puissent parler en leur nom. », a insisté le Dr Toussaint.

Dans le cadre des travaux de la présente commission sur les modalités d'application, la CSAQ porte aussi à l'attention des parlementaires l'importance que les employeurs aient accès au statut vaccinal de leurs employés pour obtenir un portrait précis de la couverture vaccinale en entreprise.

La CSAQ demande également aux parlementaires de s'assurer que les mesures d'accommodement qui pourraient être mises en place soient justes et ne viennent pas déséquilibrer l'équité en milieu de travail, notamment pour les travailleurs vaccinés. Déjà, plusieurs régions du Québec sont en situation de pénurie de main-d'œuvre. Ainsi, les modalités administratives qui seront adoptées ne doivent pas avoir pour effet d'exacerber les ruptures de services déjà fragiles dans certains milieux.

Depuis le début de la pandémie, les entreprises ambulancières ont offert leur contribution aux autorités du réseau de la santé, tant pour les efforts de prévention des infections en établissements que pour le dépistage et la vaccination. La CSAQ tient d'ailleurs à ce chapitre, à souligner le travail remarquable des paramédics qui ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et de résilience. Les entreprises privées en santé offrent des soins publics et sont des partenaires à part entière tout aussi déterminés à offrir des soins de qualité que le sont les employés de l'État. C'est avec cette vision que la CSAQ et ses entreprises membres poursuivront leurs efforts d'information et de sensibilisation pour que le Québec puisse atteindre ses cibles de vaccination, auprès de leurs employés, certes, mais également auprès de la population dans le cadre d'interventions.

