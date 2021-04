Vaccination du personnel scolaire et de la petite enfance - Le gouvernement donne finalement raison à la CSQ

MONTRÉAL, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Réagissant à l'annonce du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, à savoir que les travailleuses et les travailleurs des établissements scolaires et de la petite enfance des quatre coins du Québec pourront dès demain prendre rendez-vous pour se faire vacciner, la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, émet une déclaration publique invitant les membres de son organisation à prendre rendez-vous sans tarder.

« Dans l'objectif de contribuer aux efforts dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 et de ses variants, la CSQ enjoint ses membres œuvrant dans les établissements scolaires et de la petite enfance à prendre rendez-vous dès demain. Après des semaines de tergiversations et de refus, le gouvernement donne enfin raison aux demandes que la CSQ formulait depuis mars dernier. Bien qu'on aurait aimé qu'elle se déroule plus tôt dans l'ensemble des régions du Québec, cette campagne de vaccination des travailleurs essentiels est extrêmement importante pour assurer la réussite éducative puisqu'elle peut permettre, en bout de piste, d'éviter la fermeture de groupes scolaires ou en petite enfance. Nous avons maintenant chacune et chacun d'entre nous la responsabilité de mettre l'épaule à la roue et de prendre rendez-vous dès que possible pour obtenir le vaccin », de dire Sonia Ethier, présidente de la Centrale.

La question de la qualité de l'air des écoles toujours sur la sellette

Malgré la bonne nouvelle concernant la prise de rendez-vous pour la vaccination des travailleuses et des travailleurs essentiels, la présidente de la CSQ réitère ses critiques à propos de la qualité de l'air des écoles et s'explique mal que le gouvernement n'ait toujours pas déposé de plan d'action clair sur le sujet, et ce, plusieurs semaines après que des tests aient été réalisés dans chacune des écoles du Québec. « Il est consternant de voir que le gouvernement se traîne toujours les pieds dans le dossier de la qualité de l'air des écoles, et ce, malgré les promesses qu'il avait faites à l'endroit du personnel de l'éducation. Avec la présence de variants et malgré la vaccination qui débutera, les problèmes de qualité de l'air ne disparaîtront pas en un clin d'œil, du jour au lendemain! Nous reviendrons à la charge tant qu'il le faudra pour interpeller le gouvernement et l'amener à rendre des comptes », conclut la présidente.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

