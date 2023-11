De plus, des aubaines à tout casser seront offertes aux clients, et ce, tous les jours sur certaines de leurs destinations tropicales préférées.

MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Vacances Sunwing a conclu l'une des plus grandes saisons de soldes de l'année avec ses aubaines épiques du Cyberlundi sur des vacances tropicales. Jusqu'au 3 décembre 2023, les clients peuvent se rendre en ligne et dénicher parmi plus de 200 forfaits vacances tout compris avec des économies allant jusqu'à 40 % pour des voyages effectués entre le 14 décembre 2023 et le 30 avril 2024. Les destinations tropicales appréciées des Canadiens sont en vedette, de Cancún aux petites villes mexicaines, en passant par Punta Cana et Puerto Plata, l'Amérique centrale et plus encore. Cette semaine, le voyagiste fait également le lancement de nouvelles aubaines quotidiennes à tout casser dont les vacanciers peuvent profiter pendant un temps limité pour des voyages du 28 novembre 2023 au 30 avril 2024.

Sunwing célèbre le Cyberlundi avec des économies incroyables et des aubaines à tout casser, et ce, tous les jours! (Groupe CNW/Sunwing Vacations Inc.)

« Avec une saison de voyages hivernaux dans le Sud très en vogue, nous sommes ravis d'offrir aux clients des économies incroyables grâce au Cyberlundi et aux aubaines à tout casser », déclare Lyne Chayer, directrice générale de Vacances Sunwing Québec. « Nous encourageons nos clients à réserver leurs vacances de rêve avec ces aubaines pour optimiser leur budget et profiter davantage des vacances. Sunwing offre une expérience qui dépasse le concept des vacances tout compris. Et, le coin de paradis est à portée, avec des économies allant jusqu'à 40 % et des aubaines quotidiennes qui s'envoleront rapidement. »

Cayo Coco est un endroit idyllique pour séjourner durant l'hiver, avec ses scintillantes plages au sable blanc, ses récifs coralliens colorés et sa beauté naturelle qui inspira les œuvres d'Ernest Hemingway. Le Iberostar Selection Esmeralda est un complexe moderne et aussi le choix du personnel de Sunwing pour novembre. Il est apprécié pour son décor, ses chambres spacieuses, ses activités et sa section exclusive aux adultes. Varadero continue d'être la destination en tête de liste, avec le Paradisus Varadero et le Memories Jibacoa pour son charme insulaire et ses activités, convenant autant aux voyages en familles qu'entre adultes.

Offrant la quintessence des escapades ensoleillées, Punta Cana jouit de certains des hôtels et des plages de classe mondiale, comme le Royalton Punta Cana An Autograph Collection All Inclusive Resort and Casino, un luxueux hôtel parmi les mieux cotés et destiné à tous les âges ou le Catalonia Royal Bavaro, un hôtel intime pour adultes ; les deux sont situés sur la célèbre plage de Bavaro. Les vacanciers qui souhaitent se ressourcer à moindre prix adoreront les commodités de bien-être, les restaurants santé et les expériences thérapeutiques au Meliá Punta Cana Beach A Wellness Inclusive Resort Adults Only.

De plus, cet hiver d'autres choix de voyage s'offrent aux clients à destination de Puerto Plata avec des vols directs au départ de Montréal, de Québec, de Toronto, d'Halifax et plus, ainsi que des hôtels abordables comme le Playabachata Spa Resort et le Senator Puerto Plata Spa Resort. Durant le solde du Cyberlundi de Sunwing, les vacanciers peuvent obtenir d'excellentes aubaines sur les escapades haut de gamme en famille au Emotions By Hodelpa Puerto Plata et au Presidential Suites Puerto Plata by Lifestyle, où la beauté de la Côte d'Ambre est à l'honneur.

Cette semaine, les Canadiens peuvent profiter des avantages du magasinage pendant la vente du Cyberlundi de Vacances Sunwing, et ce, jusqu'au 3 décembre 2023. Un voyage inoubliable pour moins cher est une Promesse Sunwing grâce au premier bagage enregistré gratuit, aux transferts NexusTours* gratuits entre l'aéroport et l'hôtel et à la protection en cas de modification et d'annulation à des tarifs imbattables pour les forfaits à bord de Sunwing Airlines.

* Des modalités et conditions s'appliquent.

