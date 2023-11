Cet hiver, les Canadiens peuvent assumer leur personnalité et s'amuser plus pour moins cher au Mexique

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Vacances Sunwing se prépare pour la saison des économies en lançant sa prévente du Vendredi fou qui propose des aubaines incroyables sur les forfaits tout compris au Mexique. Dès aujourd'hui, les clients peuvent économiser jusqu'à 1 300 $ pour deux personnes lorsqu'ils réservent un séjour dans certaines destinations et certains hôtels au Mexique d'ici le 19 novembre 2023 pour un voyage entre le 14 décembre 2023 et le 30 avril 2024. Cet hiver, les Canadiens pourront trouver tout ce qu'ils désirent pour moins cher, comme des plages magnifiques, des vues emblématiques, une culture riche et des divertissements à chaque coin de rue. Ils profiteront également de vols directs depuis plusieurs villes canadiennes et d'une gamme d'hôtels abordables et cinq étoiles à Cancún, Los Cabos et Puerto Vallarta.

Économisez jusqu’à 1 300 $ pour deux personnes sur des forfaits vacances au Mexique (Groupe CNW/Sunwing Vacations Inc.)

« Nous sommes ravis de lancer notre solde de la prévente du Vendredi fou qui offre des économies exclusives à ceux qui réservent tôt sur les vacances tout compris au Mexique », déclare Lyne Chayer, directrice générale de Vacances Sunwing Québec. « Toute l'année, le Mexique est l'une de nos destinations les plus populaires auprès des Canadiens avides de soleil, de sable, d'aventures et de divertissements du matin au soir ou qui souhaitent découvrir les attractions et la riche histoire de ce pays. Pendant notre solde d'une durée limitée, nous offrons une formidable sélection de forfaits familiaux et pour adultes seulement ainsi que des économies allant jusqu'à 1 300 $ pour deux personnes. Grâce à de nombreuses options parmi lesquelles choisir, nos clients peuvent découvrir le style de vacances qu'ils préfèrent tout en économisant davantage. »

Les Canadiens qui ont envie de relaxer à Cancún cet hiver peuvent découvrir le véritable sens du mot détente au Impression Isla Mujeres by Secrets, un nouvel hôtel réservé aux adultes accessible uniquement par bateau offrant des piscines à débordement à étages, des cabanas sur pilotis, un spa fantastique ($) avec architecture naturelle, un service de majordome personnalisé, des inclusions Endless Privileges® et bien plus encore. Le Sandos Cancun, avec ses vues imprenables sur la mer et ses lits balinais, est une autre excellente option pour ceux qui recherchent des plages sablonneuses.

Idéal pour les escapades sociales, Los Cabos est l'endroit rêvé pour les célébrations au soleil grâce à l'ambiance incroyable de ses hôtels, comme le Sandos Finisterra et le Krystal Grand Los Cabos, là où les familles et les groupes peuvent profiter d'un éventail d'activités palpitantes pour tous les âges. On retrouve également l'hôtel cinq étoiles Le Blanc Spa Resort Los Cabos, une propriété réservée aux adultes et ouverte aux personnes 2SLGBTQ+ conçue pour offrir des vacances dignes de célébrités.

Puerto Vallarta a tout pour plaire : du sable doré, des paysages montagneux, des promenades de plusieurs kilomètres, des siècles d'histoire ainsi qu'une gamme d'hôtels primés. Pendant le solde de la prévente du Vendredi fou de Vacances Sunwing, les familles peuvent séjourner au Krystal Grand Puerto Vallarta, l'un des hôtels SmileMC de Sunwing, situé à seulement quelques minutes des marchés de Puerto Vallarta, des bars pittoresques et de la promenade El Malecón, ou encore profiter de commodités haut de gamme pour tous les âges, de restaurants de spécialités et de chambres de la catégorie Preferred Club au Dreams Vallarta Bay Resort and Spa.

Pour une durée limitée, les clients de Vacances Sunwing peuvent profiter d'économies exclusives allant jusqu'à 1 300 $ pour deux personnes sur certains forfaits tout compris au Mexique et s'évader sous les tropiques pour une escapade hivernale qui convient à leur style unique.



* Des modalités et conditions s'appliquent.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca.

SOURCE Sunwing Vacations Inc.

Renseignements: Marie-Josée Carrière, Directrice principale marketing, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected] ; Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec, [email protected]