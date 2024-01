MONTRÉAL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Vacances Sunwing lance sa 11e édition du magazine Mariages à destination par Sunwing, qui présente un tout nouveau look au design contemporain et audacieux, reflétant parfaitement les mariés modernes. Cette édition annuelle est une source d'inspiration pour les mariages comprenant des articles informatifs, des conseils de planification de mariage et des avis d'experts dans le but d'aider les futurs mariés dans leur parcours jusqu'à l'autel.

Le magazine Mariages à destination par Sunwing présente un tout nouveau look. (Groupe CNW/Sunwing Vacations Inc.)

La Boutique de robes de mariée DIY, partenaire exclusif du magazine Mariages à destination par Sunwing cette année, est un magasin multiservice pour celles qui recherchent la parfaite robe de mariée. De sa sélection soignée de créateurs de robes de toutes tailles à ses accessoires modernes en passant par son service attentionné, DIY est conçue pour la mariée contemporaine. Dans cette édition, DIY nous transporte dans les coulisses d'une mariée très spéciale à la recherche de sa propre robe de rêve. De plus, Vacances Sunwing partage ses robes coups de cœur selon la destination de mariage choisie et le style de chaque couple.

La vedette de la 10e édition de Mariages à destination par Sunwing, l'extraordinaire designer et animatrice Amanda Aerin est de retour. Elle nous partage ses conseils d'experte sur les tendances en matière de mariage et de décoration pour 2024 que les couples peuvent intégrer à leur mariage de rêve sous les tropiques.

Les futurs mariés qui entament la préparation de leur mariage à destination trouveront beaucoup d'inspiration et de contenu bien pensé dans la dernière édition de Mariages à destination par Sunwing. Par exemple :

Un choix de destinations, d'hôtels et de lieux prisés pour l'échange des vœux de mariage;

Des tenues de mariage agencées avec la marque de joaillerie fine canadienne, Suetables;

Des conseils d'experts en matière de soins pour hommes;

Comment recréer les plus grands mariages de célébrités de 2023;

Des mariages et des rituels de cérémonie sud-asiatiques à réaliser sous les tropiques;

Des manières écoresponsables de célébrer un mariage;

Des enterrements de vie de garçon paradisiaques;

De véritables couples de Mariages par Sunwing racontent leur expérience;

L'équipe de consultants en mariages à destination de Mariages par Sunwing est dotée de nombreuses années d'expérience en matière de planification de mariages dans les hôtels les mieux cotés au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Les couples qui réservent leur grand jour avec Mariages à destination par Sunwing profitent d'une variété de services de consultation en mariage, y compris le nouveau forfait de services de consultation en mariage sud-asiatique Utsav. Les services incluent aussi les valeurs ajoutées de Mariages Groupes PLUS comme le programme exclusif Mariages30, et un service primé à bord de Sunwing Airlines, soit le programme de Soin des tenues nuptiales des mariés, lequel comprend un compartiment supérieur réservé aux tenues nuptiales, et plus encore.

Pour plus d'inspiration sur les mariages à destination et pour lire l'édition du 11e anniversaire de Mariages à destination par Sunwing, veuillez consulter le https://brochures.sunwing.ca/fr/2024/mariages/.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

