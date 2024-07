Vacances de la construction - La STQ invite les Québécois à planifier leurs déplacements

QUÉBEC, le 19 juill. 2024 /CNW/ - À l'aube des vacances de la construction, la Société des traversiers (STQ) invite les Québécoises et les Québécois à visiter les régions et rappelle qu'un niveau de service est assuré sur la plupart de son réseau.

Notons cependant que l'exercice de moyens de pression par les syndicats engendre une réduction de service à certaines traverses. Dans ce contexte, la STQ invite les touristes d'ici et d'ailleurs à planifier leurs déplacements. Pour plus d'informations sur l'état du service : https://www.traversiers.com/fr/accueil.

À propos des négociations

La STQ déploie tous les efforts nécessaires pour faire avancer les négociations. De nombreuses séances de négociations ont d'ailleurs eu lieu au cours des dernières semaines et d'autres sont prévues au cours des prochains jours. L'objectif de la STQ demeure d'en arriver à une entente le plus rapidement possible, au bénéfice de tous.

