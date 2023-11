MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Le 13 novembre 2023, uxpertise, spécialiste de solutions EdTech, est ravie d'annoncer le lancement de son service de surveillance des examens en ligne bilingue, axé sur la confidentialité. Le service est simple à utiliser, ne nécessite aucune installation d'application et est intégré dans les plateformes d'uxpertise.

La demande en matière d'apprentissage en ligne est en croissance constante depuis plusieurs années. Les établissements d'enseignement, les entreprises et les organismes règlementaires cherchent à offrir des évaluations et des examens en ligne pour mesurer les connaissances et les compétences. Garantir l'intégrité et la valeur de ces évaluations tout en respectant les normes de confidentialité a été un défi, jusqu'à présent.

uxpertise s'est associée stratégiquement à Integrity Advocate pour offrir une solution robuste à ce défi. uxpertise a intégré la technologie de pointe d'Integrity Advocate à son système de gestion de l'apprentissage et à sa plateforme d'évaluation en ligne pour offrir 4 niveaux de surveillance tout en respectant la vie privée, la confidentialité des données et en conformité avec le RGPD.

Les plugiciels GPT sont de plus en plus utilisés par les étudiants et les apprenants pour répondre aux examens, et ce, en quelques secondes. C'est pourquoi la fonction de détection de l'intelligence artificielle est une véritable innovation pour éviter la triche.

Le service de surveillance d'examen en ligne est disponible en français et en anglais sur les solutions d'uxpertise pour les organisations souhaitant assurer l'intégrité de leurs examens en ligne.

Pour plus d'informations et des demandes de renseignements sur le service de surveillance d'examen en ligne d'uxpertise, veuillez visiter : https://uxpertise.ca/surveillance-d-examen ou contacter notre équipe dédiée (voir demandes des médias).

À propos d'uxpertise :

uxpertise est un fournisseur canadien de solutions EdTech à propriété féminine depuis 2016, spécialisée dans la création de solutions d'apprentissage qui s'adaptent aux besoins changeants de la formation. Les solutions comprennent uxpertise LMS, un système de gestion de l'apprentissage, et uxpertise XP, une plateforme d'évaluation en ligne.

À propos d'Integrity Advocate :

Integrity Advocate est un fournisseur canadien de technologie de surveillance d'examen depuis 2015, offrant une technologie conviviale de surveillance sans compromettre la confidentialité.

SOURCE uxpertise

Renseignements: Pour les demandes des médias : Stéphanie Dion, Gestionnaire marketing et ventes, Téléphone : 450-876-1155 #107, Courriel: [email protected]