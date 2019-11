Utilitaire et compacte : voici la nouvelle série de tracteurs MX de Kubota

Polyvalence, facilité d'utilisation, équipements et accessoires

Les tracteurs de la série MX sont conçus pour être polyvalents et faciles à conduire. Ils peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins de chaque client. Il est en effet possible de choisir un attelage en trois points de catégorie I et II, deux ou quatre roues motrices, une transmission par engrenage ou hydrostatique (HST), une structure de sécurité ou des options de cabine. D'une capacité de levage de 2 310 lb à 61 cm (24 po) derrière le point de levage, la série MX propose une vaste gamme d'accessoires. Munie d'un interrupteur à commande électrique/hydraulique, la prise de force indépendante est facile à utiliser. Il suffit d'appuyer et de tourner pour démarrer, puis d'appuyer à nouveau pour arrêter.

Utilitaire à prix abordable : voici la nouvelle série MX de Kubota

Les nombreux accessoires offerts pour la série MX assurent une polyvalence sans égale pour accomplir une grande variété de tâches. Le chargeur frontal LA1065 a été conçu spécialement pour la série MX. Grâce à son importante capacité de levage, sa hauteur de levage et sa force de cavage, ce chargeur offre la puissance nécessaire pour les travaux lourds. Le modèle LA1065 permet le levage et le déchargement simultané du chargeur et du godet. Le connecteur rapide standard à deux leviers facilite le raccordement et le détachement du godet à grappin et les piques à balle. Axée sur la performance, la rétrocaveuse BH92 est offerte sur les modèles à station ouverte et procure plus de puissance ainsi qu'une profondeur de creusage de neuf pieds.

Abordable et fait pour durer

La série MX est offerte à un prix concurrentiel et conçue pour durer. Avec plus de 50 accessoires optionnels, la série MX peut être personnalisée en fonction d'un vaste éventail d'applications et de vos besoins, ce qui le rend très attrayant. La série MX est conçue pour minimiser l'entretien, grâce à son capot facile à ouvrir, ses ailes et sa plateforme faite en métal, un moteur diesel Kubota puissant qui a fait ses preuves, ainsi qu'à ses tuyaux hydrauliques bien positionnés. La série MX offre également un choix de transmission à engrenage ou une transmission hydrostatique HST. La transmission à engrenage procure un contrôle optimal à l'opérateur pour maximiser sa productivité, surtout en matière de chargement. La transmission HST permet une performance et un contrôle fluides, réduisant la vibration et la fatigue en plus de favoriser le confort de l'opérateur. Le prix de base des modèles avec cabine est de 44 969 $.

Confort à l'année avec la cabine en option et d'autres caractéristiques

La série MX est construite pour être confortable. C'est pour cette raison qu'elle offre des modèles à station ouverte ou avec cabine. La cabine comporte de nombreuses caractéristiques pour une polyvalence accrue. Grâce au moteur diesel Kubota, la cabine est silencieuse et comporte peu de vibrations, ce qui rend le travail plus agréable et plus confortable. La cabine résiste à tous les éléments pour protéger l'opérateur du chaud, du froid, de la pluie et de la poussière. La large plateforme permet de monter et de descendre facilement de la cabine, dotée d'un espace de 75 cm (30 po) entre les deux ailes, ce qui procure tout l'espace nécessaire pour travailler en tout confort. Les pédales à pendule faciles à utiliser offrent également plus d'espace pour les jambes. Le nouveau siège à suspension à dossier haut offre plus de confort même lors d'une longue journée et nuit de déneigement. Parmi les options de personnalisation, on compte l'ajout d'accessoires comme la radio, un siège pneumatique, des rétroviseurs latéraux, des phares de travail arrière et bien plus encore.

La série MX est l'exemple parfait d'un tracteur quatre saisons abordable pouvant effectuer des tâches propres aux modèles compacts de plus grande taille ainsi qu'aux modèles utilitaires.

À propos de Kubota Canada ltée

Kubota Canada ltée (KCL) est une filiale de Kubota Corporation, un fabricant de tracteurs et d'équipements lourds établi à Osaka, au Japon. KCL commercialise et distribue la machinerie agricole et l'équipement conçu et fabriqué par Kubota, comprenant une gamme complète de tracteurs d'une puissance pouvant atteindre 210 chevaux-vapeur, d'accessoires à la hauteur de la performance de ses produits, d'équipements compacts et utilitaires destinés à la construction, à l'aménagement paysager et aux travaux publics, d'équipements résidentiels pour la tonte de pelouse et les travaux jardiniers, de machinerie pour les foins et d'épandeurs, de produits commerciaux d'entretien de pelouse ainsi que de véhicules utilitaires. Pour obtenir de la documentation relative aux produits ou une liste des concessionnaires, visitez kubota.ca.

Description des produits, série MX

La nouvelle série MX de Kubota propose dorénavant deux modèles, le MX5400 et le MX6000, dont la puissance brute du moteur varie de 55,5 à 63,4 hp, qui sont tous deux offerts avec une cabine en option. La série MX est conçue tant pour les besoins résidentiels que commerciaux, notamment l'entretien de terrains, l'alimentation du bétail ainsi que les activités de paysagement et municipales. Les tracteurs de la série MX sont conçus pour être polyvalents et faciles à utiliser. Ils peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins de chaque client. Il est en effet possible de choisir un attelage en trois points de catégorie I et II, deux ou quatre roues motrices, une transmission par engrenage ou hydrostatique (HST), une structure de sécurité ou des options de cabine. La nouvelle série de tracteurs MX sera offerte chez les concessionnaires Kubota à l'échelle du pays à compter de novembre 2019.

