Points saillants

Assure une protection robuste de la propriété intellectuelle jusqu'en 2041

Permet à la Société d'obtenir un brevet pour un matériel de désinfection du sol respectueux de l'environnement

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) a annoncé aujourd'hui la délivrance du brevet des États-Unis no 11,992,0091 par le United States Patent and Trademark Office (« USPTO ») intitulé « Pesticide-containing Soil Disinfestation Material Without Use of Fumigant (nouveau matériel de désinfection du sol contenant des pesticides sans l'utilisation de fumigants) » (« ADVASEAL® »).

Ce brevet, qui arrive à échéance en 2041, reconnaît davantage la solution de traitement des sols révolutionnaire d'Imaflex qui élimine le besoin de recourir à des fumigants nocifs. ADVASEAL® désinfecte efficacement le sol tout en réduisant au minimum l'impact environnemental, ce qui offre une approche plus durable quant aux méthodes d'agriculture.

« Nous sommes heureux d'obtenir ce brevet de l'USPTO, qui assure une protection robuste de la propriété intellectuelle pour les années à venir », a précisé M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « Cette reconnaissance souligne notre engagement en vue de développer des solutions novatrices qui répondent aux besoins de l'industrie agricole tout en promouvant la responsabilité environnementale. Nous sommes convaincus qu'ADVASEAL® pourrait jouer un rôle important dans la promotion de pratiques agricoles durables et nous travaillons activement afin de commercialiser ce produit le plus rapidement possible. »

____________________________ 1 Il est possible de consulter le brevet des États-Unis no 11,992,009, intitulé « Pesticide-Containing Soil Disinfestation Material without use of fumigant (matériel de désinfection du sol contenant des pesticides sans l'utilisation de fumigants) », délivré par le United States Patent and Trademark Office à l'adresse https://patentcenter.uspto.gov/.

Principales caractéristiques d'ADVASEAL®

Élimination de l'utilisation de fumigants : remplace l'utilisation de fumigants de sol qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé humaine.

remplace l'utilisation de fumigants de sol qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé humaine. Désinfestation efficace : propose une désinfection du sol avant la plantation sans l'utilisation de fumigants du sol et favorise une croissance des cultures saine.

propose une désinfection du sol avant la plantation sans l'utilisation de fumigants du sol et favorise une croissance des cultures saine. Approche durable : représente une étape importante vers des pratiques agricoles plus durables.

représente une étape importante vers des pratiques agricoles plus durables. Des taux de pesticide inférieurs et moins d'étapes d'application : comparativement aux méthodes traditionnelles, ADVASEAL® requiert beaucoup moins de pesticides. De plus, le procédé d'application simplifié du nouveau matériel peut permettre aux agriculteurs de réduire leurs coûts en termes de matériaux et de main-d'œuvre.

Environmental Protection Agency (l'« EPA ») des États-Unis

Imaflex doit obtenir l'approbation d'ADVASEAL® auprès de l'Environmental Protection Agency (l'« EPA ») des États-Unis, la dernière étape réglementaire importante à franchir avant le lancement commercial de ce produit novateur. Comme c'est généralement le cas pour le processus de révision de l'EPA, aucun échéancier de prise de décision n'a été communiqué. Bien que le processus prenne plus de temps que la Société avait prévu initialement, nous sommes convaincus que le produit sera approuvé. Nous continuerons de fournir des mises à jour à mesure que les renseignements sont rendus publics.

À propos d'ADVASEAL®

De nos jours, les films agricoles sont utilisés pour la croissance des fruits et des légumes frais dans le monde entier afin de couvrir le sol traité à l'aide de fumigants, des pesticides volatils et toxiques essentiels pour réduire les organismes nuisibles, les mauvaises herbes et les champignons dans le sol, appuyant ainsi la bonne croissance de nouvelles semences.

Le premier produit ADVASEAL® approuvé par l'EPA (ADVASEAL® HSM) ne contenait qu'un herbicide pour contrôler les mauvaises herbes. Le nouveau ADVASEAL® amélioré (aussi appelé « ADVASEAL HG ») comprend également des fongicides et un nématicide pour contrôler les agents pathogènes dans le sol, ce qui en fait ainsi une option non fumigante complète pour la désinfestation du sol. Les produits ADVASEAL® modernes et non volatils peuvent être appliqués de façon plus efficace et sécuritaire que les fumigants. Les produits de protection des cultures sont intégrés dans un revêtement, qui est par la suite appliqué à un film de paillis. Lorsque le film enduit est appliqué au sol, les ingrédients actifs sont libérés dans le sol dans des conditions contrôlées, ce qui empêche l'application d'une dose trop importante ou trop petite, soit le problème avec les pratiques de désinfestation du sol actuelles. Cette nouvelle technologie réduit considérablement la quantité de produits de protection des cultures nécessaire. L'humidité du sol est l'élément catalyseur permettant d'activer la libération des ingrédients actifs. Lorsque le film est appliqué, ces ingrédients sont libérés de manière efficace et sécuritaire dans le sol, ce qui augmente la productivité, réduit les coûts et apporte des avantages environnementaux notables.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États‑Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous‑entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR+ à www.sedarplus.c a et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

