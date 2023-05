USINE DE L'ASCENSION : FERMETURE ET MISES À PIED TEMPORAIRES

L'ASCENSION, QC, le 5 mai 2023 /CNW/ - Groupe Rémabec annonce avec beaucoup de regret qu'il est contraint de procéder à une fermeture temporaire de son usine de L'Ascension. Dans un premier temps, les 92 employés affectés au sciage sont mis à pied temporairement. Avec l'arrêt prochain des opérations de séchage et du rabotage, 50 travailleurs connaitront le même sort. Il est prévu que l'usine redémarre 2 jours par semaine à partir du 29 mai, et ce, pour une durée indéterminée.

Cette décision s'explique par le prix du bois rond trop élevé, mais également en raison de l'incertitude grandissante quant à l'accès à cette fibre. Actuellement, cette situation est totalement intenable. Rappelons que dans l'industrie forestière, la prévisibilité entourant les approvisionnements et l'amélioration du régime forestier sont incontournables et essentielles.

Pour le Groupe Rémabec, il est impératif que le gouvernement du Québec fournisse des réponses satisfaisantes et qu'il pose des gestes concrets et costauds destinés à remettre l'industrie forestière dans des conditions favorables.

Cette décision nous attriste pour nos travailleurs engagés et tout est mis en œuvre pour les soutenir durant cette période difficile.

À propos du Groupe Rémabec

Fondé en 1988, le Groupe Rémabec est un pilier de l'industrie forestière québécoise, une entreprise intégrée œuvrant dans le domaine des opérations forestières, de la transformation du bois, de la vente des produits du bois et de la production d'énergies vertes. Le Groupe Rémabec est le plus grand entrepreneur forestier privé et l'un des plus importants scieurs au Québec.

