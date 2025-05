Alder Renewables et Bioénergie AE annoncent un projet de production de carburant d'aviation durable au Québec

Un projet ambitieux visant à construire une usine pilote unique en son genre pour produire du carburant d'aviation durable (SAF) et ainsi offrir de nouvelles alternatives aux raffineurs.

PORT-CARTIER, QC, le 8 mai 2025 /CNW/ - Alder Renewables et Bioénergie AE Côte-Nord sont fiers d'annoncer le lancement du Projet Avance, un partenariat stratégique visant la production à Port-Cartier, au Québec, de SAF à partir de résidus forestiers. Ce nouveau projet permettra de mettre en place l'une des premières installations en Amérique du Nord utilisant de la biomasse.

« Le Projet Avance représente un moment charnière pour l'aviation durable », a déclaré Darren Fuller, chef des affaires commerciales chez Alder Renewables. « En transformant des résidus forestiers sous-utilisés et issus de sources durables en des carburants renouvelables à haute valeur ajoutée, nous proposons une solution permettant de réduire jusqu'à 80 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport au carburant d'aviation traditionnel. Notre technologie offre une voie novatrice et viable pour aider l'aviation à atteindre ses ambitieux objectifs de décarbonation, tout en maximisant les options pour nos raffineurs et en soutenant la création d'emplois sur la Côte-Nord du Québec. »

Le Projet Avance déploiera la technologie exclusive d'Alder Renewables pour transformer l'huile de pyrolyse actuellement produite à l'usine de Bioénergie AE Côte-Nord, une coentreprise entre Produits Forestiers Arbec et le Groupe Rémabec. Le projet inclura toutes les étapes de la transformation, des résidus forestiers certifiés durables jusqu'à la production de pétrole renouvelable faible en carbone d'Alder, qui sera ensuite raffiné en SAF - ainsi qu'en d'autres carburants de transport à faible teneur en carbone. Le début de la production est prévu pour 2027.

Ce projet s'inscrit avec les engagements du Canada et du Québec en matière de développement de solutions d'énergie propre novatrices à partir de résidus forestiers, et créera des emplois bien rémunérés dans le secteur de l'énergie durable. Il tire parti des infrastructures forestières existantes et s'aligne avec le Plan d'action pour l'aviation du Canada, qui vise une production de 1 milliard de litres de SAF d'ici 2030.

« Ce partenariat constitue une avancée importante dans la vision et le plan stratégique de Produits forestiers Arbec et du Groupe Rémabec pour transformer l'industrie forestière. Le Projet Avance sera implanté sur le site intégré d'Arbec Bois d'œuvre à Port-Cartier, qui soutient déjà des technologies durables pour produire du pétrole renouvelable et du biochar », a déclaré Serge Mercier, CPA, président de Bioénergie AE Côte-Nord. « Notre installation transforme déjà des résidus forestiers et de scierie en produits renouvelables à base d'huile de pyrolyse. Le Projet Avance nous permettra de franchir une nouvelle étape. La technologie que nous allons utiliser avec nos partenaires d'Alder Renewables offre un fort potentiel de commercialisation dans toutes les régions forestières du Québec, créant ainsi de nouvelles sources de revenus pour une industrie historiquement établie, tout en contribuant à la décarbonation de l'un des secteurs à plus forte émission : l'aviation. »

L'équipe travaille actuellement à obtenir un soutien additionnel des gouvernements du Canada et du Québec. Le Projet Avance entend devenir un pôle d'innovation en matière de développement de SAF, offrant des capacités d'essai et de certification pour d'autres technologies de carburants renouvelables, en plus de positionner le Québec comme chef de file des solutions d'aviation durable. Pour en savoir plus sur le Projet Avance et la technologie d'Alder Renewables, ou pour explorer des opportunités de partenariat, visitez le site www.alderrenewables.com.

Contacts : Ian Plunkett, [email protected], 202-751-9338, Serge Mercier, [email protected], 514-232-2339