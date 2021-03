MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Mobilité électrique Canada appuie fortement l'annonce faite aujourd'hui par le premier ministre du Canada Justin Trudeau, le premier ministre du Québec François Legault et le président fondateur de Lion Électrique, Marc Bédard, qui ont dévoilé les détails d'un investissement d'environ 185 millions de dollars canadiens dans une usine de batteries pour véhicules électriques au Québec. Étaient également présents lors de l'annonce François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada et Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec.

Cette annonce aidera le Canada et le Québec à atteindre leurs objectifs en matière de changements climatiques et de Véhicules Zéro Émission, tout en créant des emplois durables, bien rémunérés et de grande qualité pour des travailleurs canadiens.

« C'est un autre grand jour pour l'électrification des transports au Canada. Une telle annonce, après celles concernant les usines d'assemblage de véhicules électriques en Ontario l'automne dernier et l'annonce d'un soutien pour l'acquisition d'autobus électriques il y a quelques semaines, est une indication claire du sérieux des gouvernements du Canada et du Québec quant à l'avenir de la chaîne d'approvisionnement des VZÉ (Véhicules Zéro Émission) et à la création d'emplois durables et de qualité en mobilité électrique à travers le pays. Mobilité Électrique Canada applaudit le leadership de Lion Électrique et celui des gouvernements du Canada et du Québec dans ce projet visionnaire d'usine de batteries pour véhicules électriques et est fier d'avoir pu soutenir Lion Électrique, un des membres de Mobilité Électrique Canada, dans ce processus.

En tant qu'organisation nationale dédiée à la mobilité électrique à travers le pays, Mobilité électrique Canada soutient ses membres ainsi que tous les ordres de gouvernement dans leurs idées, projets et programmes novateurs dans le domaine passionnant de l'électrification des transports. »

Daniel Breton , président et chef de la direction, Mobilité électrique Canada .

