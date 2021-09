Usine d'Olymel à Vallée-Jonction : reprise des opérations d'abattage

ST-HYACINTHE, QC, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La direction d'Olymel annonce que les abattages de porcs ont repris ce matin à son usine d'abattage et de découpe de porcs de Vallée-Jonction, en Beauce. Tel que le prévoyait le protocole de retour au travail et tel qu'annoncé après le vote en faveur de la nouvelle convention collective, la direction de l'établissement a procédé au rappel de tous les employés. Après les opérations de maintenance et de sanitation qui se sont déroulées le 1er et le 2 septembre, l'usine reprend graduellement ses opérations avec le démarrage, ce vendredi, des quarts de travail d'abattage de jour et de soir. L'usine devrait atteindre une capacité d'abattage de 3600 porcs pour cette première journée de reprise, pour rattraper peu à peu dans les prochaines semaines sa capacité d'abattage habituelle de 35 000 porcs par semaine. L'entreprise entame ainsi un retour graduel à la normale, les activités de découpe étant planifiées pour reprendre dès mardi prochain, après le congé de la Fête du travail. Rappelons que les nombreuses mesures sanitaires afin de lutter contre la propagation de la Covid-19 sont toujours en vigueur à l'usine de Vallée-Jonction comme dans tous les établissements d'Olymel.

« Olymel se réjouit que la reprise des activités se déroule comme prévue et salue la collaboration de tous les employés de l'établissement de Vallée-Jonction et des membres de sa direction. Le redémarrage des opérations à Vallée-Jonction devrait contribuer à un meilleur écoulement des porcs en attente dont le nombre a atteint des proportions historiques, exerçant de fortes pressions sur les producteurs. Olymel maintiendra sa collaboration avec les Éleveurs de porcs du Québec pour la poursuite de certaines mesures adoptées en avril dernier afin de détourner des porcs vers d'autres destinations que ses propres abattoirs en attendant que la situation revienne à la normale », d'affirmer le 1er vice-président d'Olymel, M. Paul Beauchamp.

