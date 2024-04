Usine d'équarrissage Sanimax dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies‒Pointe‑aux‑Trembles - Tenue d'une assemblée publique le 22 avril prochain

Le 18 mars 2024, la Cour supérieure du Québec a entériné une transaction juridique par laquelle, notamment, Sanimax et la Ville de Montréal conviennent de coopérer et de déployer tous les efforts nécessaires pour assurer la réalisation des aménagements et des installations requis, afin d'améliorer rapidement et considérablement la qualité de l'environnement des citoyens qui habitent à proximité de l'usine.