Urgo Hotels Canada annonce une importante expansion

Serge Primeau est nommé associé directeur et président

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Urgo Hotels Canada (UHC), l'unité commerciale canadienne de Urgo Hotels & Resorts , a annoncé aujourd'hui un important projet d'expansion. Les visées de l'entreprise sont ambitieuses et prévoient l'ouverture de six hôtels au Québec dans la seule année 2021 -- pour un portfolio total, actuel et en cours de développement, de près de 20 hôtels au Canada et plus de 2600 chambres déjà sous contrat.

Plusieurs ouvertures d'hôtels dès cet été

Parmi les hôtels compris dans cette expansion, le Delta Hotels Marriott, Mont-Sainte-Anne, Centre de villégiature et de congrès, a déjà ouvert ses portes à l'est de la ville de Québec. Cet établissement de 211 chambres et suites, situé au pied de la station de ski et de vélo de montagne du Mont-Saint-Anne, a été entièrement rénové et offrira des activités de plein air à l'année.

En juin, sous la bannière Marriott Autograph Collection, UHC inaugurera l'hôtel Humaniti, le prochain grand hôtel de Montréal avec 193 chambres offrant luxe et bien-être au cœur d'une communauté verticale évoluée. Le même mois, sur le boulevard Décarie à Montréal, suivra un nouveau concept combinant un Hilton Garden Inn et un Homewood Suites Midtown tout-en-un. Cet établissement de 290 chambres se positionne comme une nouvelle destination au sein d'un quartier dynamique et en pleine croissance.

Cet été chargé se terminera enfin par le lancement d'une autre combinaison de la bannière «Hilton avec Hampton Inn and Suites et Homewood Suites», totalisant 270 chambres au centre-ville de Montréal. Il s'agit cette fois d'une alliance stratégique avec SPBL Hotels.

Nomination d'un associé directeur et président

UHC a également annoncé la nomination de Serge Primeau au poste d'associé directeur et président, avec pour rôle de continuer à soutenir la croissance rapide de l'entreprise dans le secteur de la gestion hôtelière au Canada. M. Primeau compte plus de 25 ans d'expérience au sein de UHC et s'engage à poursuivre la vision de la compagnie en tant qu'entreprise de gestion hôtelière novatrice engagée à satisfaire ses clients et ses employés à tous les niveaux.

«Je suis immensément fier des réalisations de notre équipe ainsi que le parachèvement réussi de nos projets d'expansion à l'été 2021», a expliqué M. Primeau. «Le fait que UHC inaugure de nouveaux hôtels au milieu d'une pandémie témoigne à la fois de sa réputation de performance reconnue en Amérique du Nord et de sa confiance dans les années à venir.»

Fondé en 1995, UHC s'est doté d'un plan de croissance très dynamique afin de devenir la première société de gestion hôtelière du pays, et ce, d'un océan à l'autre. Les ouvertures d'hôtels annoncées ne sont que le début d'une feuille de route visant à ajouter encore plus d'hôtels dans plusieurs provinces au cours des mois et des années à venir.

«Notre stratégie reste inébranlable, soit de stimuler les économies locales à travers le Canada grâce aux marques hôtelières internationales que nous gérons», a ajouté M. Primeau. «Au fil des ans, notre équipe a su grandir ensemble -- et continuera de le faire -- en s'appuyant sur les valeurs qui font de UHC l'un des fleurons de l'industrie: notre vision de leadership en gestion hôtelière et de proximité avec la clientèle. L'avenir de UHC s'annonce plus que prometteur.»

SOURCE Urgo Hotels Canada

Renseignements: Elise Beauregard, Directrice régionale du marketing et du commerce en ligne - Canada, 647-995-1225, [email protected]