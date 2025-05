MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Knightstone Hotel Group et Urgo Hotels Canada sont heureux d'annoncer l'ouverture officielle du AC Hôtel Vieux-Montréal, un établissement sophistiqué où l'élégance européenne rencontre le riche patrimoine du Vieux-Montréal.

Nichée au cœur de l'un des quartiers les plus emblématiques et historiques du Canada, cette nouvelle adresse invite les voyageurs à vivre une expérience unique alliant confort contemporain et charme intemporel. À quelques pas de la basilique Notre-Dame, de la place d'Armes et du fleuve Saint-Laurent, l'AC Hôtel Vieux-Montréal bénéficie d'un emplacement de choix qui reflète l'âme vibrante et culturelle de la métropole.

L'hôtel s'inscrit fièrement dans le portefeuille mondial de Marriott International sous la bannière AC Hotels, et offre aux membres du programme de fidélité Marriott Bonvoy® la possibilité de cumuler et d'échanger des points tout en profitant d'un service raffiné et d'une hospitalité de classe mondiale. Ce partenariat stratégique renforce la position de l'établissement en tant que destination incontournable pour les voyageurs modernes, qu'ils soient en déplacement d'affaires ou en escapade urbaine.

Une alliance entre design moderne et cachet historique

Avec ses 124 chambres et suites spacieuses, l'hôtel incarne la philosophie de la marque AC Hotels : un design épuré, des lignes harmonieuses et une atmosphère raffinée pensée pour les voyageurs d'aujourd'hui. L'inspiration espagnole se ressent dans chaque espace, où le minimalisme s'allie à des matériaux nobles et des commodités haut de gamme. Dès l'arrivée, les clients sont accueillis dans une ambiance à la fois apaisante et élégante. En clin d'œil à l'héritage méditerranéen de la marque, la lavande est mise à l'honneur dans l'expérience sensorielle des chambres.

Côté cuisine, on plonge dans la gastronomie espagnole. Au déjeuner, les invités peuvent déguster la typique Cazuela, soit un mélange savoureux d'œufs, prosciutto et fromage Manchego; on retrouve au bar une sélection de tapas signature comme les amandes Marcona et la Tortilla Española. Chaque bouchée transporte les convives vers la Méditerranée, accompagnée d'une carte de vins choisis avec soin ainsi que de cocktails artisanaux.

« Nous voulons que chaque plat évoque l'essence même de la Méditerranée, dans un esprit de simplicité et de convivialité, » souligne Marc Casolino, chef exécutif du AC Vieux-Montréal Restaurant & Bar et également à la barre du restaurant italien Il Soffio. « Notre menu s'inspire de l'authenticité des saveurs espagnoles, tout en y insufflant une touche moderne et locale. »

Installations modernes, services attentionnés

Pensées pour le confort, les chambres offrent literie luxueuse, machines à café Nespresso, salles de bains de style spa, et même des terrasses privées pour certaines catégories. Toutes les chambres possèdent un sofa-lit ou un futon.

L'hôtel propose également :

Stationnement intérieur accessible 24/7

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Marché ouvert en tout temps

Gym avec équipement à la fine pointe

4000 pi² d'espaces événementiels élégants, incluant 5 salles de réunion adaptables

À quelques pas du métro, du terminal de croisières et du Palais des Congrès, l'AC Hôtel Vieux-Montréal offre un accès privilégié aux galeries d'art, restaurants de renom, boutiques locales et trésors architecturaux du Vieux-Montréal. L'hôtel est l'adresse idéale pour ceux qui souhaitent explorer à pied les rues pavées et s'imprégner de l'atmosphère unique du quartier. Que ce soit pour affaires, pour une escapade détente ou une alliance parfaite des deux, l'AC Hôtel Vieux-Montréal vous promet une expérience inoubliable où chaque détail est pensé avec soin et simplicité et ce, dans l'atmosphère unique et inspirante du Vieux-Montréal.

À propos de l'AC Hôtel Vieux-Montréal

L'AC Hôtel Vieux-Montréal redéfinit l'expérience hôtelière urbaine à Montréal. Fidèle à l'ADN de la marque AC Hotels, l'établissement propose une hospitalité alliant style, simplicité et efficacité dans un cadre qui célèbre à la fois l'histoire locale et le design européen. Géré avec passion et souci du détail, l'hôtel aspire à devenir un point d'ancrage pour les voyageurs à la recherche d'authenticité, d'élégance et de découvertes.

À propos de Knightstone Hotel Group

Knightstone Hotel Group, une division de Knightstone Capital Management, est une société de développement immobilier basée à Toronto, spécialisée dans la création et la gestion de divers types de propriétés d'investissement. Depuis sa fondation en 2001, Knightstone a développé et supervisé plus de 1,5 milliard de dollars de projets dans les secteurs académique, hôtelier, commercial et résidentiel. L'entreprise est reconnue pour ses développements innovants axés sur la communauté, notamment des résidences étudiantes conçues en partenariat avec des institutions canadiennes de premier plan, ainsi que des hôtels-boutiques et des condominiums à usage mixte. La mission de Knightstone est de concevoir des espaces où les gens peuvent vivre, apprendre et se connecter, tout en enrichissant les communautés qu'elle dessert.

À propos d'Urgo Hotels & Resorts Canada

Urgo Hotels & Resorts Canada est une entreprise de gestion hôtelière et de développement qui a acquis une place de choix dans l'industrie hôtelière canadienne. Avec plus de quatre décennies d'expérience, l'équipe d'Urgo détient aujourd'hui une solide réputation en gestion, acquisition, développement et conception hôtelière. En 2022, Urgo Hotels & Resorts Canada a fusionné avec Hersha Hospitality Management (HHM) et cette alliance a considérablement élargi l'empreinte de l'entreprise, portant le nombre de propriétés à plus de 243 hôtels en Amérique du Nord et 17 au Canada.

SOURCE Urgo Hotels Canada

Pour toute demande média, veuillez contacter : Solneige Diaz, Thara Communications, [email protected], T. 514.449.7219; Source : Caroline Elie, Directrice eCommerce Urgo Hotels Canada, [email protected], T. 438.316.6023