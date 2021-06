Urgo Hotels & Resorts Canada et Devmont Construction annoncent la première propriété à double enseigne d'Hilton au Québec, inaugurée en juin 2021 à Montréal

QUÉBEC, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Urgo Hotels & Resorts Canada et Devmont Construction sont fiers d'annoncer l'inauguration, le 7 juin 2021, de la première propriété à double enseigne d'Hilton au Québec. Cette nouvelle adresse, combinant les marques Homewood Suites® by Hilton et Hilton Garden Inn, permettra d'offrir le meilleur des deux mondes à la clientèle touristique et d'affaires. Plusieurs promotions et forfaits exclusifs sont prévus pour souligner cette grande ouverture, à commencer par une nuitée à 99 $ avec stationnement gratuit pour les clients qui réserveront avant le 13 juin 2021. Deux promotions du programme de récompense Hilton Honors seront aussi offertes jusqu'au 7 novembre 2021, soit 1000 points pour un séjour au Hilton Garden Inn et 5000 points pour un séjour de trois nuitées minimum au Homewood Suites® by Hilton.

Un époustouflant concept Hilton dans un nouveau secteur effervescent de Montréal

Cet hôtel unique et construit sur mesure s'élève au cœur de Montréal, dans le nouveau quartier en plein essor de Westbury, à quelques pas de restaurants exceptionnels, de boutiques populaires et d'attraits iconiques de la métropole. Profitant d'un accès direct vers les principales autoroutes et le métro de Montréal, l'établissement est situé à seulement 10 km du centre-ville et à 11 km de l'Aéroport International Montréal-Trudeau. Enfin, il est entouré d'espaces verts luxuriants offrant plaisir et détente en plein air.

Une expérience hôtelière unique au sein du quartier Westbury Montréal

L'hôtel à double enseigne offrira aux clients le meilleur des deux mondes. Les voyageurs d'affaires et de loisirs apprécieront les 157 chambres spacieuses et contemporaines du Hilton Garden Inn. La clientèle en séjour prolongé à Montréal pourra choisir parmi les 133 suites de type studio, une ou deux chambres du Homewood Suites, dotées de cuisines entièrement équipées, de grands espaces d'habitation et de salles de bains surdimensionnées pour un confort maximal. Le dernier étage de l'immeuble est réservé aux chambres et suites haut de gamme, jouissant de grandes fenêtres pleine hauteur avec une vue spectaculaire sur la ville. Aucun détail architectural n'a été négligé afin de créer une expérience inoubliable pour les visiteurs.

Les voyageurs séjournant à l'hôtel Homewood Suites peuvent débuter la journée avec un petit déjeuner gratuit de type buffet chaud et froid ou un choix de plats en option. Un cocktail dinatoire est organisé trois soirs par semaine pour divertir la clientèle.

En outre, les clients séjournant dans l'une ou l'autre des enseignes bénéficieront d'une multitude de services pratiques sous un même toit, accessibles via un somptueux lobby conçu pour que les clients s'y sentent comme chez eux. À noter que l'hôtel accepte les animaux de compagnie et comprend une piscine intérieure chauffée, un gym ultramoderne, un marché Grab & Go ouvert 24 heures sur 24, un centre d'affaires et un stationnement intérieur. Toutes les chambres et suites offrent l'internet gratuit, des téléviseurs 55 pouces, le service aux chambres et l'accès à la plateforme Connected Room de Hilton, qui permet de contrôler l'éclairage et la télévision directement à partir de son téléphone intelligent. Le service d'arrivée et départ numérique sans contact est disponible en tout temps. Enfin, l'hôtel adhère au programme CleanStay de Hilton, voué à offrir un environnement propre et désinfecté à tous ses clients.

Une nouvelle destination événementielle

Au 2e étage, l'établissement offre la salle de bal Westbury, idéale pour tout événement social ou corporatif, mariage, réunion, etc. Les invités emprunteront un grand escalier spectaculaire, menant du hall à la mezzanine avec son espace d'accueil au design raffiné dans les moindres détails. Contemporaine et multifonctionnelle, la salle de bal occupe 5000 pieds carrés inondés de lumière naturelle grâce à d'immenses fenêtres de 16 pieds. Une terrasse extérieure chauffée de plus de 1800 pieds carrés, adjacente à la salle de bal, est dotée de portes vitrées rétractables et d'une pergola, qui se veulent un complément magnifique à la salle de bal et une valeur ajoutée aux invités qui réservent cet espace. Des équipements audiovisuels modernes sont disponibles sur place. Pour les personnes recherchant des espaces plus petits, une salle de réunion et une salle de conférence de 800 pieds carrés, avec fenêtres pleine hauteur et éclairage naturel, se prêteront parfaitement aux petits groupes.

L'hôtel s'est associé au réputé traiteur montréalais Brera Catering, reconnu pour son service supérieur et ses menus authentiques. Brera supervisera les opérations de restauration pour tous types d'événements. Avec son personnel expert et son service exceptionnel, Brera vient compléter l'offre distinctive de la salle de bal Westbury et promet de ravir les invités recherchant une expérience raffinée des plus agréables.

«Notre complexe hôtelier est situé dans le quartier idéal pour y découvrir l'ambiance unique de Montréal en matière d'affaires, de divertissement et de restauration», explique Pino Nicosia, directeur des ventes et du marketing. «Nous avons l'intention de devenir la destination recherchée pour vivre une expérience client ultime, à l'image de la prestation de services qui fait la renommée de Montréal.»

Un grand projet hôtelier et commercial pour stimuler l'économie locale

Joe et Sam Scalia, les propriétaires de la société montréalaise Devmont Construction, se sont associés au groupe Architex pour la conception architecturale de classe mondiale de l'établissement. Deux cabinets de design -- Blazysgerard et Atelier Zebulon Perron -- ont mis leur talent et leur expertise uniques au service de la conception et de la décoration intérieures. L'extérieur du bâtiment évoque l'œuvre de l'artiste montréalais Carmelo Blandino, représentée par les phénoménales images florales qui se déploieront en cascade de part et d'autre de l'immeuble.

La société de gestion hôtelière Urgo Hotels & Resorts Canada a le privilège de superviser la gestion et les opérations quotidiennes de la propriété.

Ce projet à double enseigne totalise un investissement de plus de 70 millions de dollars et crée déjà des centaines d'emplois directs.

Les visuels de la propriété peuvent être téléchargés ici.

À propos de Urgo Hotels Canada

URGO HOTELS CANADA participe activement au développement et à la gestion d'hôtels au Canada depuis 1995. L'entreprise est une pionnière dans le développement de nombreuses bannières hôtelières d'un océan à l'autre. Elle possède et/ou gère présentement seize propriétés au pays et plusieurs autres sont en développement. En pleine croissance, URGO prévoit doubler son portfolio canadien au cours des prochaines années.

