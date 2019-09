Urgent mot des présidents de la SARTEC et de la SACD, Mathieu Plante et Luc Dionne

La crise sans précédent dans laquelle sont plongés nos médias (télé, radio, journaux) force plus que jamais le Canada à exiger des géants du Web et de la téléphonie mobile leur juste part en taxes et en impôts, en contribution à notre système de production audiovisuelle et en protection de droits d'auteur. L'actuel gouvernement a bien fait plusieurs consultations et amorcé une importante réflexion pour l'amélioration de nos lois fondamentales, mais le prochain gouvernement doit à tout prix être celui de l'ACTION.

Rappelons à nos futurs élus que les plateformes étrangères comme Netflix et YouTube, les fournisseurs d'accès internet, les moteurs de recherches et les compagnies de téléphonie, doivent mettre en valeur et financer les contenus culturels canadiens, comme l'ont toujours fait nos stations de télévision, de radio, nos détaillants et nos câblodistributeurs. Il leur faut suivre l'exemple de l'Union européenne où de nombreuses réformes permettent aux États membres de récolter impôts et redevances, de fixer des quotas de contenus nationaux et de protéger les droits d'auteur face au rouleau compresseur des FAANGS (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google…), avec leurs positions dominantes et l'utilisation commerciale de nos données.

À l'occasion de nos galas des prix Gémeaux de ce soir et dimanche, ceux qui récolteront un prix devraient profiter de leur tribune pour remercier d'avance le futur gouvernement fédéral d'agir. Pour lui rappeler que notre culture dans toute sa diversité est non partisane, qu'elle doit engager les verts, les néo-démocrates, les bloquistes, les libéraux, et les conservateurs. Quel gouvernement voudrait passer à l'histoire pour n'avoir rien fait afin de préserver ce que nous sommes et ce qui nous soude, notre culture dans toute sa richesse et sa diversité, d'un océan à l'autre ?

Il est non seulement question de protéger ce que nous sommes, mais aussi notre fierté, le bien-être de notre population, la santé de notre économie et les assises de notre démocratie.

Enfin, le mercredi 18 septembre, ne manquez pas Le Grand Débat sur la Culture et les Médias [http://gdcm.ca/Programme.html]. Nos invités de marque, Pablo Rodriguez (PLC), Gérard Deltell (PCC), Chu Anh Pham (NPD), Pierre Nantel (PV) et Monique Pauzé (BQ) auront la chance de s'engager pour notre culture. Juste avant leurs interventions, notre collègue l'auteure Michelle Allen prendra la parole pour notre culture.

Espérant vous y retrouver nombreux, bons galas, bons débats, bon courage et bonne rentrée!

Le président de la SARTEC,

Mathieu Plante

Le président de la SACD,

Luc Dionne

À propos de la SARTEC et de la SACD

Au service des auteurs canadiens depuis 1949, la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) regroupe environ de 1 500 membres qui écrivent en français nos œuvres télévisuelles et cinématographiques pour tous les écrans et adaptent les œuvres d'autres langues pour leur doublage en français. Elle négocie des ententes collectives, conseille les auteurs sur leurs contrats, contribue au respect de leur travail et leur offre divers autres services.

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) est une société de gestion collective francophone internationale (Paris, Bruxelles, Montréal) chargée par ses membres, notamment des scénaristes, de négocier, percevoir et répartir leurs redevances. Fondée par Beaumarchais en 1777, elle compte aujourd'hui 61 866 auteurs, dont environ 1 500 canadiens, et se consacre à la défense des intérêts matériels et moraux de la profession tout entière.

