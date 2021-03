Urgences-santé : plus de 25 000 transports liés à la COVID-19 en un an

L'organisation ambulancière dévoile ses statistiques pour la dernière année.

MONTRÉAL, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du jalon d'un an de la pandémie de la COVID-19, la Corporation d'urgences-santé présente les faits saillants qui ont marqué les 12 derniers mois, période au cours de laquelle l'organisation a été au front face à la pandémie.

La Corporation d'urgences-santé a dû s'adapter rapidement aux changements entraînés par la pandémie afin d'assurer le maintien de sa mission première. « En tant qu'organisation qui œuvre dans le secteur préhospitalier, c'était notre devoir de répondre présents pour la population de Montréal et de Laval, l'épicentre de la pandémie au Québec. Pour cela, il nous fallait des répartiteurs médicaux d'urgence informés, des paramédics protégés et en santé, des ambulances désinfectées et du matériel adéquat en quantité suffisante », affirme M. Yvan Gendron, président et directeur général, par intérim, de la Corporation d'urgences-santé.

Ce dernier souligne d'ailleurs l'engagement des membres du personnel : « Dès le début de la pandémie, les employés ont démontré leur volonté de continuer à offrir les meilleurs services possibles à la population et se sont dévoués pour les patients, les personnes vulnérables et les personnes touchées par ce virus, et je les en remercie », ajoute le président et directeur général, par intérim.

Des chiffres frappants

Au cours de la dernière année, les répartiteurs médicaux d'urgence ont répondu à plus de 30 000 appels liés à la COVID-19 et les paramédics ont réalisé plus de 25 800 transports de citoyens suspectés d'être atteints de la COVID-19.

« Au pire de la crise, soit pendant les mois d'avril et de mai 2020, plus de 50 % des transports étaient reliés à la COVID-19. À certains moments, nous enregistrions près de 200 transports par jour de personnes potentiellement atteintes de la COVID-19», rapporte M. Gendron.

En contexte pandémique, les ambulances doivent être désinfectées avec encore plus de minutie pour ne pas être un vecteur de transmission. Depuis un an, les préposés de la Corporation ont lavé les surfaces et procédé à la mise en service des véhicules à près de 85 000 reprises, une tâche essentielle pour préserver la santé des employés et celle de la population.

Plus de 11 000 dépistages effectués

En parallèle de la réalisation de sa mission première, Urgences-santé est venu en renfort au réseau de la santé. Depuis le 6 octobre 2020, plus de 11 300 dépistages ont été effectués par les paramédics d'Urgences-santé dans les cinq Centres intégrés universitaire de la santé et de services sociaux et le Centre intégré de la santé et de services sociaux du territoire desservi. « Il est important pour la Corporation de prêter main-forte aux partenaires du réseau de la santé puisque c'est collectivement que nous parviendrons à vaincre la pandémie », conclut M. Gendron.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle emploie plus de 1 500 personnes, dont plus de 1000 paramédics et plus de 110 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les citoyens de Montréal et de Laval (2,5 millions d'habitants).

