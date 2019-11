Urgences-santé offre un Noël magique à plus de 50 enfants malades lors du Défilé du Père Noël Destination centre-ville !

« Chaque année, nos employés donnent généreusement de leur temps pour contribuer à la réussite de cet événement. Ils le font avec enthousiasme et avec le désir d'offrir une journée magique pour les enfants malades, mais aussi un moment de répit à leur famille, loin des centres hospitaliers », affirme M. Nicola D'Ulisse, président et directeur général d'Urgences-santé. Depuis le début de cette initiative il y a 23 ans, c'est quelque mille enfants qui ont pu vivre l'émerveillement de cette journée inoubliable.

Urgences-santé assurera le transport des enfants provenant des centres hospitaliers du CHU Sainte-Justine, du Centre de réadaptation Marie Enfant, de l'Hôpital Shriners pour enfants et de l'Hôpital de Montréal pour enfants, leur permettant ainsi un déplacement en toute sécurité.

Nouveau site pour Urgences-santé

Rappelons que le Défilé du Père Noël aura lieu cette année sur le boulevard René-Lévesque Ouest en raison des travaux de construction sur la rue Sainte-Catherine. Le nouveau site d'Urgences-santé se trouvera ainsi à la Place du Frère-André (intersection René-Lévesque Ouest et Place Phillips). On y trouvera un iglou, des structures gonflables, des activités pour les enfants, un studio de photo éphémère et bien plus encore! En incluant les familles, près de 200 personnes y seront accueillies par les bénévoles d'Urgences-santé.

À ne pas manquer : nos ambulances en vedette au prédéfilé!

Les ambulances seront parées de leurs plus beaux atours alors qu'elles prendront part au prédéfilé et défileront sur la rue René-Lévesque Ouest jusqu'à la Place du Frère-André. La sécurité et le confort des enfants malades et de leur famille seront assurés grâce aux paramédics et aux employés d'Urgences-santé et de 14 ambulances, deux autobus adaptés ainsi que de quatre autocars prévus à cet effet.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

Plus grande organisation de services préhospitaliers d'urgence du Québec et relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux, la Corporation d'urgences-santé célèbre en 2019 ses 30 ans. Elle emploie plus de 1 500 personnes, dont plus de 1 000 paramédics et plus de 110 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les 2,5 millions de citoyens de Montréal et de Laval. Elle a également le mandat de planifier, organiser, coordonner et évaluer les services de la chaîne d'intervention paramédicale du premier maillon jusqu'au dernier.

https://www.facebook.com/corporationdurgencessante/

https://twitter.com/urgences_sante

SOURCE Urgences-santé

Renseignements: Service des communications (ligne média), 514 723-5480

Related Links

http://www.urgences-sante.qc.ca