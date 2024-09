MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Urgences-santé, en collaboration avec Airudi, une PME québécoise spécialisée en conception de solutions d'intelligence artificielle (IA), dévoile son nouveau projet innovant propulsé par l'IA visant à optimiser la prédiction, l'optimisation et l'allocation de la main-d'œuvre paramédicale.

Face à une hausse des demandes en soins préhospitaliers, le Québec subit une pression accrue sur les services d'urgence. Urgences-santé fournit des soins paramédicaux à 2,5 millions de personnes à Montréal et Laval et reçoit environ 1000 appels par jour, soit environ 36 % des demandes d'ambulance au Québec. Cette demande, dont la hausse est estimée à 10 % d'ici 2033 en raison du vieillissement de la population dans les régions sociosanitaires de Montréal et Laval, ajoute une pression additionnelle sur la charge de travail des paramédics.

En faisant appel à Airudi, Urgences-Santé vient mettre au point la plateforme MODUS, une solution propulsée par l'IA qui les aidera à relever leurs défis liés à la planification et la gestion des effectifs paramédicaux grâce à une meilleure prédiction de la demande.

Les deux organisations ont fait l'annonce officielle du projet aujourd'hui à Montréal lors de ALL IN, le plus important événement dédié à l'IA du Canada.

Prédiction en temps réel des demandes de services préhospitaliers

« Nous équipons les paramédics et leurs gestionnaires d'outils supplémentaires extrêmement puissants pour prédire la demande grâce à l'intelligence artificielle. En analysant un énorme ensemble de données qu'un être humain serait difficilement en mesure d'analyser aussi efficacement, notre solution d'IA permettra de mieux gérer les ressources humaines, optimisant ainsi la répartition des effectifs et la réponse aux urgences. Cela se traduit par des services de soins plus efficaces, au bénéfice de toute la population », déclare Amanda Arciero, cofondatrice et vice-présidente aux opérations chez Airudi.

La plateforme MODUS tire parti des données historiques et des informations en temps réel, ainsi que des ressources disponibles et d'autres facteurs influençant la demande, comme les données démographiques locales, la météo et les conditions routières.

Un algorithme sophistiqué intégrera ces divers éléments pour développer un modèle de prédiction du volume d'appels, optimisant ainsi la planification des effectifs et proposant des scénarios de déploiement optimaux pour répondre au niveau de service attendu, tout en respectant les lois et conventions en vigueur.

« Grâce à l'IA et ses algorithmes, nous développons un nouvel outil d'aide à la décision pour nos gestionnaires. En plus des tableaux de bord déjà existants au Centre de gestion des opérations, nous nous dotons désormais d'un tableau de bord intelligent qui permettra de suivre l'évolution en temps réel des niveaux de services préhospitaliers et prédire la demande à long, moyen et court termes », précise François Charpentier, président-directeur général d'Urgences-santé. « En assurant le développement visionnaire du préhospitalier, nous améliorons non seulement les services à la population, mais également les conditions de travail des paramédics et de nos gestionnaires ».

Vers une modernisation du secteur paramédical au Canada

MODUS sera déployé progressivement au cours des prochains mois. Urgences-Santé et Airudi s'engagent à partager les enseignements clés avec les partenaires de l'écosystème de la santé, afin qu'ils puissent en tirer des leçons et investir dans l'optimisation et la modernisation de leurs pratiques.

« Nous sommes heureux des résultats préliminaires que nous observons, ainsi que des améliorations en termes d'efficacité », déclare Marc Plamondon, vice-président et directeur général de la division Santé chez Airudi. « Nous avons déjà des discussions avec d'autres acteurs importants du secteur paramédical à l'échelle du Québec et du Canada, qui ont exprimé un vif intérêt pour bénéficier d'une solution similaire.»

MODUS a requis l'investissement de 2,3 millions de dollars, dont 1,5 million a été financé par SCALE AI, la grappe mondiale d'innovation en IA du Canada.

À propos d'Urgences-santé

Urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). L'organisation emploie près de 1 700 personnes, dont plus de 1 000 paramédics et plus de 100 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les citoyens de Montréal et de Laval, comptant plus de 2,5 millions d'habitants.

À propos d'Airudi

Fondée en 2019, Airudi est devenue un acteur clé dans la conception et la livraison de solutions d'intelligence artificielle. L'équipe d'Airudi, composée de spécialistes RH de haut niveau et d'experts en IA, dont l'un des meilleurs chercheurs en génie logiciel au monde, développe des solutions d'aide à la décision basées sur les données pour optimiser l'efficacité opérationnelle, la gestion des ressources humaines et recentrer l'humain au cœur des organisations. Aujourd'hui, plus de 5 000 entreprises au Québec et à l'international utilisent les solutions d'Airudi. L'entreprise propose des solutions novatrices pour aider les organisations à relever leurs défis en matière de gestion du personnel, de recrutement, de santé et sécurité au travail, et de planification des effectifs, apportant des contributions significatives dans des secteurs variés tels que la santé, le transport, le secteur minier et le manufacturier. Pour plus d'informations, visitez www.airudi.com.

