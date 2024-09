Invitation médias - Annonce d'un nouveau projet d'intelligence artificielle pour optimiser les soins préhospitaliers

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Urgences-santé, en collaboration avec Airudi, une PME québécoise spécialisée en conception de solutions d'intelligence artificielle (IA), invitent les représentants des médias à l'annonce de leur nouveau projet innovant propulsée par l'IA pour optimiser les soins préhospitaliers.

Cet événement se tiendra au Palais des congrès de Montréal le 12 septembre à 13 h 00 dans le cadre de ALL IN , le plus important rassemblement du pays consacré à l'intelligence artificielle canadienne.

Une période de questions pour les médias est prévue à la fin de l'événement.

QUOI Annonce d'un nouveau projet d'intelligence artificielle pour optimiser les soins préhospitaliers



QUAND Jeudi, 12 septembre 2024 Accueil des médias: 13 h 00 Prises de parole et questions de 13 h 10 à 13 h 45



QUI • François Charpentier, Président-directeur général, Urgences-santé • Mathieu Campbell, Directeur général adjoint - exécutif, Urgences-santé • Amanda Arciero, Cofondatrice et vice-présidente aux opérations, Airudi • Marc Plamondon, Vice-président et directeur général, division santé, Airudi



OÙ Palais des congrès de Montréal (entrée principale) 1001, place Jean-Paul-Riopelle Salle « Studio » à l'événement ALL IN

Pour assister à l'annonce, les médias doivent obtenir une accréditation auprès de ALL IN.

