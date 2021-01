MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le dimanche 17 janvier dernier, l'émission Découverte a dévoilé en exclusivité le projet de recherche intitulé L'apprentissage automatique pour améliorer la prévision de risques chez les appelants au 9-1-1 médical auquel participe Urgences-santé en tant qu'instigateur et partenaire principal.

Aux heures de grande écoute, l'émission Découverte a présenté le projet qui mise sur l'intelligence artificielle afin d'augmenter l'exactitude dans le triage des appels au 9-1-1. « Le but de la démarche est de développer des modèles de prévision de risques de haute performance basés sur l'apprentissage automatique (machine learning) et des bases de données de santé du Québec et de l'Alberta afin de réduire le surtriage et le sous-triage. En d'autres termes, les informations contenues dans les bases de données permettront, grâce à un logiciel, aux répartiteurs médicaux d'urgence de mieux déterminer la nature des cas », explique Luc de Montigny, conseiller en analyse et recherche clinique pour Urgences-santé et investigateur principal du projet.

Cette démarche scientifique est le fruit d'une belle collaboration entre Urgences-santé, des chercheurs de l'Université McGill et de l'Université de Calgary, les Services de santé de l'Alberta et le Centre des sciences pour la sécurité de Recherche et développement pour la défense du Canada.

« Je suis fier que notre organisation participe à la recherche fondamentale et fasse progresser la science. Notre mission première est d'assurer à la population de Montréal et de Laval des services préhospitaliers d'urgence de qualité, efficaces et appropriés. Ces avancées permettront de répondre encore plus rapidement aux appels urgents des citoyens, et, je le souhaite, de sauver des vies », Yvan Gendron, président et directeur général, par intérim, d'Urgences-santé.

Le projet de recherche L'apprentissage automatique pour améliorer la prévision de risques chez les appelants au 9-1-1 médical est un projet initié par Urgences-santé grâce au financement du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS)de la Défense nationale et à la collaboration de l'Université McGill, de l'Université de Calgary et les Services de santé d'Alberta. Les premiers résultats devraient être connus à la fin de 2021. Les résultats finaux sont prévus en décembre 2022 et la mise en œuvre sur le terrain pourrait commencer dès 2023.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle emploie plus de 1500 personnes, dont plus de 1000 paramédics et plus de 110 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les citoyens de Montréal et de Laval (2,5 millions d'habitants).

