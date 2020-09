Urgence à la centrale du 911 de l'agglomération de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La cinquantaine de personnes salariées de la centrale d'urgence 911 de l'agglomération de Longueuil n'en peuvent plus. Ces dernières sont à bout de souffle et leur syndicat lance un appel d'urgence afin de dénoncer l'inaction des décideurs devant une situation qui perdure depuis des années dans ce service névralgique relevant du Service de police de l'agglomération de Longueuil.

En 2018, deux enquêtes ont été menées par des firmes externes. Elles sont arrivées aux mêmes conclusions : il y a un problème au service de la centrale du 911.

La pénurie de personnel a entraîné une surcharge de travail et l'employeur est incapable de retenir les nouvelles embauches. À ceci s'ajoutent des relations de travail difficiles, des équipements désuets et un manque de formation des employés.

Ces problématiques ont ainsi engendré de la détresse psychologique et de l'absentéisme chez de nombreuses personnes. Bien que la situation soit bien documentée, la Ville tarde toujours à trouver des solutions durables pour ce service qui dessert les villes de Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert.

Aucune administration municipale n'a pu régler la situation au cours des huit dernières années.

La partie syndicale espère que les pourparlers qu'elle a eus avec le directeur du Service de police, Monsieur Fady Dagher, et son équipe seront précurseurs d'un profond changement au sein de la centrale du 911.

Les représentants syndicaux sont impatients de collaborer avec l'employeur à la recherche de solutions afin d'assurer un milieu de travail sain pour ces employés dévoués.

