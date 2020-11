Urbania haus : 240 unités de logement locatif voient le jour au nouveau centre-ville de Laval

« Sous la bannière Urbania, nous sommes fiers d'avoir contribué au fil des ans à créer une concentration d'unités résidentielles à Laval s'adressant tant aux jeunes ménages, qu'aux étudiants, aux travailleurs et aux préretraités en quête d'action, de sécurité, de facilité d'accès et de lieux créatif. Avec cette nouvelle offre locative, nous répondons à une demande ferme et continuons à contribuer au développement économique du Québec dans des projets porteurs, rentables et créateurs d'emplois, » a poursuivi Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

À propos du projet Urbania haus

Érigé au 1355, boulevard Le Corbusier, l'appellation du projet Urbania haus rend hommage à cet artiste complet que fut Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mieux connu sous le nom de Le Corbusier: cet architecte franco-suisse, urbaniste et artiste-peintre de renommée mondiale ayant contribué de façon exceptionnelle au mouvement du modernisme.

Une partie de son œuvre, a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont Corbusierhaus, ce bâtiment d'habitation construit à Berlin en 1957 en prévision de l'exposition internationale d'architecture moderne appelée Interbau, et conçue par Le Corbusier lui-même.

Urbania haus s'inscrit dans un concept d'environnement TOD novateur (Transit-oriented Development) capitalisant sur la proximité des transports collectifs pour créer des projets immobiliers à l'image de demain. Il devient ainsi une destination favorisant l'éclosion d'une vie sociale, économique et culturelle riche à tous points de vue, et, à valeur ajoutée.

L'offre locative d'Urbania haus revêt un caractère d'exclusivité par son côté innovant. Quelques dizaines d'unités seront dotées d'un espace-bureau stratégiquement conçu dans le but de satisfaire les attentes des futurs locataires en matière de télétravail; une tendance qui, dans un contexte de pandémie, devrait perdurer.

Le projet propose à ses futurs occupants une offre de location souple et adaptée avec des espaces studio, des 3 ½ (600-700 pieds carrés), des 4 ½ (905-1083 pieds carrés) et des 5 ½, lumineux et modernes (1132 pieds carrés). Cette offre se déploie dans une proximité multiservices faisant aussi place à une vie active autant qu'au calme d'un grand jardin intérieur, avec sentiers pédestres et aires de repos multiples. 240 cases de stationnement intérieur seront aussi disponibles, assurant la paix d'esprit aux locataires privilégiant le transport en commun.

Les unités-témoins seront disponibles pour visite, sur rendez-vous, à compter du 17 octobre prochain, et, l'occupation de Urbania haus deviendra réalité en décembre 2020.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 mai 2020, il comptait 58 projets en développement d'une valeur de 3,7 milliards de dollars, 80 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pieds carrés de terrain à développer et 115 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec. www.fondsimmobilierftq.com

SOURCE Urbania haus

Renseignements: Alexandre Dumas, Vice-président - Communication corporative, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, Ligne directe : 514 843-1901 / Mobile : 514 898-4636, [email protected]