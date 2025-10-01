- Un impact local revisité, d'un océan à l'autre -

BURNABY, BC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Urban Barn, détaillant de meubles et d'accessoires déco, fièrement détenu et exploité par des intérêts canadiens, a le plaisir de lancer l'édition 2025 de sa campagne caritative Confort partagé d'ouest en est. Depuis 2012, la campagne Confort partagé d'ouest en est a offert plus de 70 000 couvertures et près de 90 000 $ en soutien financier à des organismes de bienfaisance canadiens. Cette année, la campagne Confort partagé d'ouest en esta été repensée pour avoir un plus grand impact en jumelant les 54 magasins Urban Barn à des organismes de bienfaisance locaux. Grâce à un partenariat avec 37 organismes communautaires sans but lucratif, Urban Barn offre du soutien, qu'il s'agisse d'aide alimentaire, de refuges ou de services essentiels, directement aux gens qui en ont le plus besoin, là où ils vivent.

Dès le 1er octobre 2025, la campagne « Confort partagé d’ouest en est » d’URBAN BARN jumelle chaque magasin à un organisme à but non lucratif local, incluant la Fondation Véro & Louis au Québec, soutenant 37 organisations à travers le pays. Les clients sont invités à faire un don suggéré de 5 $ à la caisse, en magasin ou en ligne, jusqu’au 31 octobre. URBAN BARN égalera chaque don, doublant ainsi l’impact de son appui aux communautés. (Groupe CNW/URBAN BARN)

Au Québec, où ses magasins sont situés à Boisbriand, Boucherville, Brossard, Laval et Vaudreuil-Dorion, le partenaire à but non lucratif d'Urban Barn est la Fondation Véro & Louis.

Comment fonctionne la campagne

Du 1er au 31 octobre 2025, les clients d'Urban Barn seront invités à faire un don de 5 $ (montant suggéré) lors du passage à la caisse, en magasin ou en ligne. Urban Barn égalera chaque don, doublant ainsi l'impact de son appui aux communautés. Les donateurs recevront une offre de remerciement, soit un rabais de 20 % sur les accessoires à prix courant avec achat minimum de 100 $ (valable du 1er au 23 novembre 2025). Même si octobre est le mois du don chez Urban Barn, la campagne se poursuivra toute l'année. Les clients auront la possibilité de donner 2 $ ou plus du 1er novembre 2025 au 30 septembre 2026.

« La campagne Confort partagé d'ouest en est, c'est avant tout la compassion en action », déclare Linda Letts, présidente-directrice générale d'Urban Barn. « En soutenant les efforts

de nos partenaires à but non lucratif, et en ancrant les dons dans les communautés locales, chaque acte de générosité permet d'offrir un soutien immédiat et significatif. Avec l'initiative Confort partagé et l'appui précieux de nos clients, nous contribuons à faire en sorte que les personnes en difficulté reçoivent l'aide dont elles ont besoin, tout en se sentant reconnues, valorisées et soutenues. »

Aujourd'hui au Canada, une personne sur sept souffre d'insécurité alimentaire, et les refuges fonctionnent à pleine capacité ou presque. On observe également un nombre croissant de personnes qui ont du mal à accéder à des services adaptés à leurs besoins et offrant un soutien significatif en période difficile.

« Les besoins de la Fondation Véro & Louis sont nombreux et plusieurs projets pourraient voir le jour dans les prochaines années, notamment à Victoriaville. Chaque nouvelle maison représente l'espoir d'offrir à davantage d'adultes autistes un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et adapté. Nous sommes très heureux d'avoir été choisis par Urban Barn pour leur soutien durant l'année 2025-2026. Grâce à leur générosité et à celle de leur clientèle, nous avançons concrètement vers la réalisation de ces projets porteurs d'avenir », mentionne Katty Taillon, directrice générale de la Fondation Véro & Louis.

Nos partenaires locaux incluent la Fondation Véro & Louis, des organismes tels que Aunt Leah's Properties, North Shore Crisis Services Society, Brown Bagging For Calgary's Kids et Interval House of Hamilton, ainsi que 32 autres associations caritatives bien ancrées dans leur communauté. La liste complète des organismes sans but lucratif participants est disponible ici.

À propos d'Urban Barn

Urban Barn offre des meubles et des accessoires élégants et bien conçus, pensés pour la vraie vie. L'entreprise, basée à Vancouver, a ouvert son premier magasin en 1990 et possède maintenant plus de 54 boutiques d'un océan à l'autre, dont cinq au Québec. Pour plus d'informations, visitez urbanbarn.com et suivez @UrbanBarn sur Instagram.



Pour fixer une entrevue ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter : Jennifer Thompson, JT & Company