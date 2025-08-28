TORONTO, le 28 août 2025 /CNW/ - UDCS a conclu un financement de 320 millions de dollars afin d'accélérer le développement des centres DC4, DC5 et DC6 dans son parc d'affaires Barker Business Park à Toronto, en Ontario.

Avec un terrain, une alimentation électrique et un zonage garanti, le Barker Business Park offrira une capacité d'environ 150 MW répartie sur six installations spécialement conçues à cet effet une fois achevées. UDCS exploite actuellement une capacité de centre de données hyperscale de 62 MW et affiche l'un des meilleurs bilans de l'industrie en matière de PUE, de WUE et d'exploitation.

« Ce financement marque une nouvelle étape importante dans notre parcours et reflète la confiance évidente du marché dans UDCS, notre plateforme, notre personnel et, surtout, nos performances éprouvées », a déclaré Anas Youssef, directeur de l'exploitation et directeur juridique chez UDCS. « En tant que seul développeur, concepteur, constructeur et exploitant entièrement intégré d'installations critiques au Canada, notre entreprise détenue à 100 % par des intérêts canadiens est idéalement positionnée pour répondre à la demande croissante en centres de données hyperscale. »

Le financement a reçu la note A (« Asf ») de Fitch Ratings, a été sursouscrit 4,81 fois par des investisseurs institutionnels et privés canadiens et américains, et a été désigné comme financement vert en raison de l'efficacité de pointe d'UDCS.

À propos d'UDCS

UDCS est un développeur, concepteur, constructeur et exploitant canadien de centres de données verticalement intégré qui compte plus de 35 ans d'expérience dans le domaine des centres de données, avec deux millions de pieds carrés d'espace de centres de données et une capacité de 172 MW.

Pour plus d'informations, visitez: www.udcsdatacentres.com

