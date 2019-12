UPS® offrira en 2020 un soutien continu à la croissance des petites entreprises canadiennes

UPS n'apporte aucune hausse à ses tarifs d'expédition en ligne et dans les succursales The UPS Store au Canada .

MISSISSAUGA, ON, le 17 déc. 2019 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, UPS (NYSE : UPS) Canada a gelé ses tarifs en ligne* pour les envois traités sur ups.com ou à l'une des succursales The UPS Store® indépendantes participantes. L'an prochain, les expéditeurs ne disposant pas d'une entente de tarification avec UPS bénéficieront des mêmes tarifs avantageux qu'en 2018, en plus d'un tarif réduit pour les envois expédiés à une adresse résidentielle. Les PME présentant des besoins plus complexes pourront quant à elles miser sur une gamme de solutions, dont des programmes d'exécution de commandes, des outils de visibilité et du soutien à la logistique transfrontalière, tous conçus pour leur permettre de se concentrer sur la croissance de leurs activités.

De concert avec des organisations telles que Startup Canada et Mompreneurs®, UPS collabore avec des entrepreneurs afin de comprendre leurs besoins, que leur entreprise soit en démarrage ou en pleine croissance. De plus, une équipe d'ambassadeurs UPS est à la disposition des petites entreprises pour les aider à démarrer leurs activités avec UPS et soutenir leur croissance.

« Nous sommes conscients que le soutien au démarrage des activités des entrepreneurs, mais surtout à leur croissance, est bénéfique pour tous. Cela crée des emplois et stimule l'économie. De plus, leur réussite est directement liée à la nôtre », a souligné Paul Gaspar, directeur principal du segment des petites entreprises chez UPS Canada. « Que ce soit en ligne ou dans une succursale The UPS Store, UPS propose un traitement simplifié des envois à un tarif concurrentiel pour les clients ayant des besoins d'expédition de base et elle leur offre son soutien si leur chaîne d'approvisionnement se complexifie. »

Depuis 2014, UPS collabore avec Startup Canada pour soutenir et promouvoir la communauté d'entrepreneurs canadiens et établir une connexion avec ceux-ci afin de leur offrir les conseils et les ressources nécessaires à leur croissance.

« Au Canada, l'esprit d'entrepreneuriat est bien ancré », a ajouté monsieur Gaspar. « La communauté d'entrepreneurs est composée de gens qui apprennent les uns des autres et se serrent les coudes pour surmonter les défis. Cette communauté est devenue un puissant collectif capable de changer la façon dont les affaires sont menées. C'est pourquoi nous continuons de nous en inspirer. »

Le Défi canadien de l'exportation, lancé en 2018 par Startup Canada, UPS Canada et d'autres partenaires, crée une cohorte de jeunes entreprises et de partenaires de l'industrie en plus d'appuyer les ambitions mondiales d'entreprises partout au Canada.

Cette année, le Défi canadien de l'exportation a visité sept villes partout au pays, soit Montréal, Winnipeg, Vancouver, Edmonton, Ottawa, Mississauga et Fredericton. L'événement ultime a eu lieu à Toronto, où les finalistes de chaque ville ont effectué une présentation dans le but de remporter le grand prix de 25 000 $ en argent comptant et de 100 000 $ en services de soutien. Pour découvrir comment s'est déroulé l'événement, regardez http://bit.ly/2PPRzr8.

