UPS Canada souligne 25 années de conduite préventive

MISSISSAUGA, ON, le 24 mai 2019 /CNW/ - Le 23 mai 2019, UPS Canada a tenu une cérémonie en l'honneur de livreurs ayant cumulé 25 années de conduite sans accident. Au total, 11 livreurs ont été intronisés au prestigieux Cercle d'honneur d'UPS, portant le nombre total de membres à 249. Un hommage a également été rendu à 10 livreurs cumulant 30 années de conduite sans accident. Jeff Yurek, ministre des Transports de l'Ontario, a pris part à la cérémonie et procédé au discours d'ouverture. Chaque année, les 125 000 livreurs d'UPS partout dans le monde parcourent près de 5 milliards de kilomètres en toute sécurité et acheminent environ 5,2 milliards de colis.