UPDATE - L'amélioration des chemins locaux et la réparation des ponts dans l'Est de l'Ontario procureront aux résidents une sécurité accrue sur les routes

RENFREW, ON, le 22 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures modernes de transport sont nécessaires pour assurer la liaison entre les collectivités et pour s'assurer que les Canadiens puissent se rendre au travail et à l'école ou accéder à des services à temps et essentiels et qu'ils puissent retourner à leur domicile en toute sécurité à la fin d'une longue journée.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, a annoncé le financement de neuf projets d'amélioration de routes et de ponts dans l'Est de l'Ontario.

Plusieurs grands projets de reconstruction et de remise en état seront réalisés sur les routes des municipalités de North Algona-Wilberforce, Renfrew, Brudenell, Lyndoch et Raglan, Tay Valley, North Frontenac, Drummond-North Elmsley et Admaston‑Bromley. De plus, des travaux de réparation et de remplacement d'éléments clés des ponts de Brockville et de Carleton Place seront effectués.

Ces neuf projets amélioreront les chemins et les ponts et procureront une sécurité accrue aux conducteurs et aux piétons.

Le gouvernement du Canada investit plus de 8,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Quant à elle, la province de l'Ontario versera plus de 5,4 millions de dollars aux municipalités responsables des coûts restants des projets.

« Améliorer l'infrastructure de transport permet de s'assurer que les Canadiens puissent passer plus de temps avec leur famille chaque jour. Une fois achevés, ces importants projets routiers procureront aux résidents et aux visiteurs de l'Est de l'Ontario un réseau routier sécuritaire et efficace. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« La ville de Renfrew est ravie du financement annoncé dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Ces fonds seront investis dans un projet de reconstruction de deux rues de notre ville qui aidera notre collectivité à être inclusive, durable et résiliente tout en favorisant des possibilités de croissance économique à long terme pour les années à venir. »

Don Eady, Maire de la Ville de Renfrew

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars permettent d'appuyer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

La part fédérale des investissements dans les collectivités de moins de 5 000 habitants couvre 60 % des coûts totaux.

De ce financement, plus de 10,1 milliards de dollars sont alloués à des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars sont disponibles pour être investis par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques pouvant atteindre 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour la large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

L'amélioration des chemins locaux dans l'Est de l'Ontario procurera aux résidents une sécurité accrue sur les routes

Le financement conjoint fédéral-provincial-municipal fourni dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera neuf (9) projets d'amélioration des routes dans l'Est de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 8,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (ICRN). Quant à elle, la province versera 5,4 millions de dollars pour ces neuf (9) projets. Les municipalités seront responsables d'assumer le reste des coûts admissibles de leurs projets respectifs.

Nom du projet Lieu Fonds Détails du projet Financement fédéral des coûts admissibles Financement provincial des coûts admissibles Financement municipal des coûts admissibles Reconstruction de la rue Ross et de l'avenue Arnprior Municipalité de Renfrew PIIC-ICRN Le projet prévoit la reconstruction d'un tronçon d'environ 150 m de la rue Ross et d'un tronçon d'environ 310 m de l'avenue Arnprior. Les travaux comprendront l'élargissement de la route, l'aménagement de bordures et de trottoirs et le resurfaçage. 335 021 $ 223 325 $ 299 766 $ Réfection du chemin Letts Cemetery Canton de North Algona-Wilberforce PIIC-ICRN Le projet prévoit la réfection d'un tronçon d'environ 3,9 km du chemin Letts Cemetery. Les travaux comprendront l'amélioration de la couche de base, le remplacement des ponceaux transversaux et du revêtement d'asphalte et l'aménagement d'un accotement asphalté. 606 239 $ 336 766 $ 380 969 $ Reconstruction de la promenade Riverbend Canton de Brudenell, Lyndoch et Raglan PIIC-ICRN Le projet prévoit la reconstruction d'un tronçon d'environ 0,5 km de la promenade Riverbend. Les travaux comprendront la stabilisation de la route et l'élargissement, le resurfaçage et le remplacement d'une glissière de sécurité. 488 520 $ 271 129 $ 146 591 $ Réfection du pont d'étagement de la rue William Ville de Brockville PIIC-ICRN Le projet prévoit la réparation et le remplacement d'éléments du pont d'étagement du CN, sur la rue William. Les travaux comprendront la réparation du béton, l'installation d'une glissière de sécurité, d'une membrane d'étanchéité et de garde-corps et le resurfaçage. 866 250 $ 577 442 $ 288 808 $ Remplacement du pont Central Municipalité de Carleton Place PIIC-ICRN Le projet prévoit le remplacement du tablier, des poutres et des garde‑corps du pont de 200 m, ainsi que la remise en état des piles et des culées. 2 500 000 $ 1 666 500 $ 1 433 500 $ Réfection du chemin Tennyson Canton de Drummond-North Elmsley PIIC-ICRN Le projet prévoit la réfection d'un tronçon d'environ 5,5 km du chemin Tennyson. Les travaux comprendront le renivellement et la modification du tracé du chemin, le remplacement des ponceaux, l'élimination des dangers, le resurfaçage et l'amélioration de la signalisation et de l'éclairage. 1 423 985 $ 949 229 $ 520 324 $ Reconstruction des chemins Myers Cave et Harlowe Canton de North Frontenac PIIC-ICRN Le projet prévoit la reconstruction d'un tronçon d'environ 5,3 km du chemin Harlowe et d'un tronçon d'environ 3,7 km du chemin Myers Cave. Les travaux comprendront l'amélioration de la couche de base, la construction de nouveaux ponceaux et le resurfaçage. 949 115 $ 527 233 $ 270 023 $ Reconstruction du chemin Christie Lake North Shore Canton de Tay Valley PIIC-ICRN Le projet prévoit la reconstruction d'un tronçon d'environ 2,7 km du chemin Christie Lake North Shore. Les travaux comprendront l'élargissement de la route, le remplacement des ponceaux, l'installation de glissières de sécurité et de panneaux de signalisation et le resurfaçage. 779 745 $ 519 778 $ 311 390 $ Reconstruction du chemin Kennelly, à Admaston-Bromley Canton de Admaston-Bromley PIIC-ICRN Le projet prévoit la reconstruction d'un tronçon d'environ 3 km du chemin Kennelly. Les travaux comprendront l'élargissement et la modification du tracé du chemin, le remplacement des ponceaux et le resurfaçage. 673 578 $ 374 172 $ 193 833 $ Réfection du chamin Paugh Lake Réfection du chamin Paugh Lake PIIC-ICRN Le projet prévoit la réfection d'environ 11,7 kilomètres du chemin Paugh Lake. Les travaux comprennent le remplacement de ponceaux, des fossés, l'installation glissières de sécurité, des trottoirs et le resurfaçage. $1,872,740 $1,872,740 $1,872,740

