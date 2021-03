Du 15 mars au 18 avril, les amateurs de jeux et de pizzas du Canada peuvent profiter de ce partenariat dans les restaurants Pizza Pizza. Les clients qui achètent le « Combo UNO » recevront une grande pizza avec trois garnitures, trois boissons et un jeu de cartes UNO comarqué exclusif pour seulement 14,99 $*. La société-soeur, Pizza 73, lancera sa propre version du « Combo UNO », soit deux pizzas, des boissons et un jeu de cartes UNO comarqué, du 12 avril au 9 mai.

« Depuis maintenant 50 ans, le UNO est la vedette des soirées entre amis et en famille. Le jeu est même devenu un phénomène culturel auprès des amateurs de tous âges et se retrouve dans tous les foyers canadiens. Pour célébrer cet événement, nous n'aurions pu trouver meilleur partenaire que Pizza Pizza et Pizza 73, car la combinaison pizza et jeu est garantie de plaisir pour toute la famille. » Riza Javellana, chef du marketing, du numérique et des franchises à Mattel Canada.

« Depuis plus de 50 ans, Pizza Pizza est d'avis que les bons moments en famille riment avec aliments chauds et frais et une main gagnante. Nous sommes ravis d'être le premier restaurant à service rapide au Canada à s'associer au jeu de cartes le plus populaire dans le monde et d'offrir un jeu UNO sur le thème de la pizza à tirage limité, par l'entremise de nos marques Pizza Pizza et Pizza 73. » Adrian Fuoco, vice-président, Marketing, Pizza Pizza limitée.

Le Combo UNO est offert en commande à emporter et en livraison dans les restaurants Pizza Pizza et Pizza 73 participants partout au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.pizzapizza.ca ou www.pizza73.com ou suivez-nous sur Instagram @PizzaPizzaLtd, @Pizza_73, @uno

*Le prix peut varier selon la région.

À PROPOS DE MATTEL

Mattel est une société mondiale de premier plan spécialisée dans les jouets et propriétaire de l'un des plus importants catalogues de franchises de divertissement au monde pour la famille et les enfants. Nous créons des expériences et des produits novateurs qui inspirent, divertissent et développent les enfants par le jeu. Nous interagissons avec les consommateurs grâce à notre portefeuille de marques emblématiques, dont Barbie®, HotWheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO® et MEGA®, ainsi que d'autres propriétés intellectuelles populaires que nous détenons ou concédons sous licence en partenariat avec des entreprises mondiales de divertissement. Nous offrons également du contenu cinématographique et télévisuel, des jeux vidéo, de la musique et des événements en direct. Nous sommes présents dans 35 emplacements et nos produits sont offerts dans plus de 150 pays en collaboration avec les plus grandes entreprises de commerce de détail et de commerce électronique au monde. Depuis sa fondation en 1945, Mattel est fière d'être un partenaire de confiance qui donne aux enfants les moyens d'explorer les merveilles de l'enfance et d'atteindre tout leur potentiel.

À PROPOS DE PIZZA PIZZA LIMITÉE

Depuis plus de 50 ans, Pizza Pizza limitée a adopté la vision « Toujours la meilleure nourriture pour vous » et met l'accent sur la qualité des ingrédients, le service à la clientèle, l'innovation continue et l'engagement envers la communauté. Comptant plus de 700 établissements dans tout le Canada, l'entreprise fait office de pionnière dans le domaine des pizzas au pays et joue un rôle prédominant en restauration rapide. Les deux bannières exploitées, soit Pizza Pizza et Pizza 73, misent sur la présentation de choix d'aliments de qualité, de menus diversifiés et de promotions avantageuses qui sauront répondre à tous les goûts, modes de vie et budgets. Rendez-vous au www.pizzapizza.ca et au www.pizza73.com pour obtenir tous les détails.

