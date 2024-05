TORONTO, le 2 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français (UOF) annonce la nomination de M. Normand Labrie au poste de recteur de l'UOF. Ce changement fait suite à la décision de M. Pierre Ouellette en cette fin de cycle universitaire de ne pas revenir comme recteur en septembre prochain.

Le Conseil de gouvernance est très heureux d'accueillir Normand Labrie au sein de la grande équipe de l'UOF. Figurant parmi les artisans de la première heure qui ont œuvré à la création de l'Université de l'Ontario français, M. Labrie a contribué grandement à la réalisation de cette avancée historique pour l'enseignement universitaire en français. Fort de son engagement résolu et de son expérience incontestable, il a les atouts nécessaires pour assurer la croissance et le rayonnement de cette institution phare pour la francophonie ontarienne et canadienne.

Une contribution importante et un engagement profond envers l'UOF

Ayant compté parmi les maîtres à penser de ce projet d'envergure, alors que ce n'était encore qu'une aspiration, Normand Labrie a participé activement aux travaux de conception, de planification et de concrétisation de l'UOF. Il a joué un rôle fondamental dans l'orientation académique de l'université et dans l'établissement des fondements de ses programmes.

M. Labrie jouit d'une grande crédibilité et possède à son actif une vaste expérience tant au chapitre de l'enseignement, de la recherche, de la gouvernance et de la gestion. Certains des postes clés qu'il a occupés à l'Université de Toronto en témoignent. Citons, à titre d'exemples, les fonctions qu'il a exercées comme directeur du Centre de recherches en éducation franco-ontarienne de l'Institut des études pédagogiques de l'Ontario, comme vice-doyen aux programmes académiques, et comme vice-doyen à la recherche et aux études supérieures. Il était jusqu'à récemment doyen par intérim de ce même institut.

M. Labrie a également été directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec - Société et culture, à la suite d'une nomination du Conseil des ministres du gouvernement du Québec. Il a en outre, participé à de nombreux comités scientifiques au Canada et à l'international. Il siège depuis 2018 comme membre du conseil d'administration du Conseil de recherches en sciences sociales et humaines du Canada et occupe d'ailleurs en ce moment les fonctions de vice-président et président du conseil d'administration.

Alors que l'UOF vise à atteindre la viabilité financière au cours des prochaines années, Normand Labrie poursuivra les efforts déjà amorcés en ce sens. En outre, il déploiera les efforts nécessaires pour renforcer les bases actuelles sur lesquelles l'UOF repose et donner ainsi une impulsion à sa croissance continue. En misant sur la pertinence et l'excellence des programmes ; en ouvrant de nouvelles pistes d'études aptes à répondre aux besoins de main-d'œuvre bilingue du marché ; en maintenant des liens solides de collaboration avec le gouvernement ontarien et en travaillant en partenariat avec des institutions et des organismes communautaires, Normand Labrie veillera à ce que l'Université de l'Ontario français puisse assurer son développement durable et être garante de l'avenir d'une éducation universitaire « par et pour » les francophones en Ontario.

Citations

« Le Conseil de gouvernance se réjouit que l'UOF puisse bénéficier de la riche expérience de M. Labrie ainsi que de son leadership. Conjugué à sa parfaite maitrise du dossier, son savoir-faire lui permettra de poursuivre la mission primordiale de cette institution des savoirs et de l'innovation qui consiste à répondre aux intérêts présents et futurs de la communauté étudiante franco-ontarienne. Les membres du Conseil de gouvernance tiennent par ailleurs à remercier Pierre Ouellette pour sa contribution au cours des trois dernières années notamment en ce qui a trait au développement de nouveaux programmes axés sur les secteurs en demande sur le marché du travail et pour le démarrage réussi de l'Université et de ses instances, en pleine pandémie. »

Jacques Naud, président du Conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français

« Je suis très heureux de pouvoir me joindre à l'équipe professorale et professionnelle engagée de l'UOF. Je suis profondément attaché à la raison d'être de cette institution et c'est avec beaucoup d'humilité et de détermination que je suis prêt à mener à bien les visées de l'UOF. » Et d'ajouter : « Je me sens privilégié de joindre les rangs de l'équipe de l'UOF pour servir les intérêts de la communauté étudiante de nos écoles et de l'ensemble de nos collectivités francophones. »

Normand Labrie, nouveau recteur de l'Université de l'Ontario français

À propos de l'Université de l' Ontario français

Avec ses baccalauréats, ses programmes courts ou ses certificats, l'UOF mise sur des formations axées sur des enjeux d'actualité tels que la gestion responsable, l'apprentissage, l'immigration, la diversité et l'inclusion, l'innovation constante du numérique ainsi que le développement durable et équitable de nos sociétés et de l'environnement. À partir du centre-ville de Toronto, les étudiantes et étudiants suivent des cours, effectuent des travaux et vivent des expériences de travail qui leur ouvrent les portes de nombreuses entreprises à la recherche de personnel qualifié bilingue.

SOURCE Université de l'Ontario français (UOF)

Renseignements: Claire Francoeur, Directrice stratégies marketing et notoriété, [email protected], 416 459-4993