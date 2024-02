Gely™Blue, de Gelymar, un portefeuille de carraghénanes naturels, a été spécialement conçu pour soutenir la croissance durable des marques de soins personnels

DOWNERS GROVE, Illinois, 14 février 2024 /CNW/ - Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou « la Société »), un important fournisseur mondial de solutions aux utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui une entente de distribution exclusive aux États-Unis et au Canada avec Extractos Naturales Gelymar S.A. (« Gelymar »), qui se spécialise dans la production et la commercialisation de solutions texturales pour l'industrie des soins personnels. L'entente s'appuie sur le partenariat existant entre les entreprises dans les domaines des ingrédients alimentaires et pharmaceutiques et sur leur objectif commun d'accélérer la transition vers des solutions durables dans l'industrie de la beauté.

Univar Solutions et Gelymar annoncent une entente de distribution exclusive de carraghénanes dans les domaines de la beauté et des soins personnels (PRNewsfoto/Univar Solutions Inc.)

« Les attitudes et les attentes des consommateurs d'aujourd'hui en matière de beauté sont axées sur des choix de produits plus durables, a déclaré James Peterson, vice-président mondial de CARE pour Univar Solutions. Dans cette optique, nos clients du secteur de la beauté et des soins personnels recherchent des ingrédients multifonctionnels, issus de sources durables et éthiques auprès de fournisseurs comme Gelymar, et ils peuvent compter sur Univar Solutions pour répondre à ces besoins. La gamme de carraghénanes cosmétiques Gely™Blue est une solution naturelle et multifonctionnelle qui aidera nos clients à formuler des produits tendance avec des textures uniques dans toutes les applications de beauté. »

L'innovation est au cœur du leadership de Gelymar dans la technologie hydrocolloïde et l'extraction de carraghénane Kappa II et Lambda à partir d'algues fraîches. Le portefeuille Gely™Blue est basé sur le carraghénane extrait d'espèces d'algues récoltées dans les eaux du sud du Chili. Gely™Blue se compose de six ingrédients de carraghénane qui offrent des solutions naturelles de modification de la rhéologie et d'amélioration sensorielle dans une vaste gamme d'applications, y compris des gels, des lotions et des crèmes uniques pour les soins du visage et du corps, des cosmétiques de couleur, des soins des lèvres et du dentifrice.

« Grâce à l'élargissement de notre collaboration avec l'industrie de la beauté, nous continuons de bâtir notre réussite conjointe avec Univar Solutions, a déclaré Andres Hohlberg, chef de la direction de Gelymar. L'engagement de Gelymar envers l'innovation pionnière par la durabilité sera essentiel pour accroître davantage les possibilités de création de valeur pour notre gamme de produits Gely™Blue. »

L'entreprise spécialisée de soins de beauté et de soins personnels d'Univar Solutions offre aux clients une gamme de produits et de services personnalisés, notamment des produits solaires, de soins de la peau, de cosmétiques de couleur et de soins capillaires. Grâce à son réseau de transport, à son réseau de distribution mondial et à son expertise de la chaîne d'approvisionnement, Univar Solutions offre une expérience client complète, depuis l'élaboration de produits jusqu'au soutien continu de la marque avec les laboratoires de recherche et de développement des centres de solutions situés à Houston, au Texas, et à Charlotte, en Caroline du Nord.

Pour en savoir plus sur l'expertise en soins de beauté et en soins personnels d'Univar Solutions, visitez univarsolutions.com/industries/beauty-personal-care .

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés qui présente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com .

À propos d'Extractos Naturales Gelymar S.A. (« Gelymar »)

Gelymar est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de solutions texturales pour les industries de l'alimentation, des soins personnels et des produits pharmaceutiques. Depuis plus de 25 ans, Gelymar est au service des plus grandes entreprises de produits laitiers, de viande et de soins personnels au monde, devenant un acteur clé sur le marché mondial des hydrocolloïdes. L'équipe de Gelymar exploite quatre sites de fabrication au Chili et en Indonésie, deux centres de technologie de produits au Chili et un réseau mondial de distribution mondial dans plus de 74 pays. Pour en savoir plus, visitez gelymar.com .

