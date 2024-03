Unités de négociation dans le secteur des affaires sociales - Dépôt de la pétition de la FIQ pour le maintien des titres d'emploi d'inhalothérapeute et de perfusionniste clinique dans la catégorie 1

QUÉBEC, le 14 mars 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui que la pétition de la Fédération interprofessionnelle en soins du Québec-FIQ pour le maintien des titres d'emploi inhalothérapeute et perfusionniste clinique dans la catégorie 1 dans le réseau de la santé a été déposée à l'Assemblée nationale. Parrainée par le député libéral de Pontiac, monsieur André Fortin, la pétition a recueilli près de 11 500 signataires et a fait l'objet d'une lecture au Salon bleu.

« À quelques jours de l'adoption sous bâillon du projet de loi n° 15, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé des amendements pour augmenter de 4 à 6 le nombre de catégories de personnel, déplaçant les inhalothérapeutes et les perfusionnistes cliniques de la catégorie 1 à la catégorie 6. Les consultations sur le projet de loi n° 15 ont eu lieu du 19 avril au 23 mai 2023 et il fut impossible de s'exprimer sur cette proposition et souligner les difficultés et les enjeux suscités par cette modification des catégories d'emploi proposée par le gouvernement. Nous n'avons jamais compris les objectifs poursuivis par ce changement de catégories et malgré nos différentes représentations, le ministre Dubé a maintenu la ligne dure et est resté sourd à nos arguments », de déclarer Isabelle Groulx, vice-présidente inhalothérapeute à la FIQ.

Rappelons qu'actuellement, la catégorie 1 est composée des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques. « Quotidiennement, ces quatre types de professionnelles en soins travaillent en étroite collaboration dans le réseau de la santé. Les inhalothérapeutes et les perfusionnistes cliniques possèdent une expertise indéniable et précieuse dans les équipes de soins. Leur rôle et leur contribution auprès des équipes de soins sont essentiels et les changer de catégorie nuira inévitablement à la stabilité des équipes de soins », de poursuivre la porte-parole syndicale.

À l'instar des titres d'emploi d'infirmière et d'infirmière auxiliaire, ceux d'inhalothérapeute et de perfusionniste clinique sont des titres d'emploi majoritairement féminin et frappé d'une grande pénurie qui nécessitent une meilleure valorisation. « Pouvoir œuvrer au sein d'une communauté d'intérêts professionnels forte est gagnant tant pour elles que pour les patient-e-s. Cette même communauté permet d'affiner la pertinence de chacune dans leur champ d'exercice, mais aussi leur collaboration interprofessionnelle. Alors que le réseau de la santé peine à offrir des soins de qualité et sécuritaires, il ne fait aucun sens de les séparer dans deux catégories. Plus que jamais, cette collaboration étroite est profitable pour tout le monde », de conclure madame Groulx.

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements: Floriane Bonneville, conseillère aux communications, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec--FIQ, Cellulaire : 438 862-2928, [email protected]