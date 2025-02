DUBAI, Émirats arabes unis, 1er février 2025 /CNW/ - United Imaging, un leader mondial dans la fabrication d'équipement d'imagerie médicale et de radiothérapie de pointe, a présenté une série d'innovations révolutionnaires à Arab Health 2025, solidifiant des partenariats pivots avec les chefs de file des soins de santé et de la technologie. Avec une empreinte toujours croissante dans l'écosystème mondial des soins de santé, l'entreprise a mis en évidence ses solutions avancées, notamment l'uMR ultra, uMI Panvivo, uRT 506c, uAngio AVIVA et la plateforme uSense pour CT. L'uRT 506c, la plateforme de radiothérapie de précision personnalisée de prochaine génération, est un point saillant, marquant une nouvelle référence en matière d'innovation en radiothérapie. L'uAngio AVIVA, pionnier du paradigme de l'angiographie, redéfinit la radiographie interventionnelle. Une autre attraction clé de l'événement était la plateforme uSense, ouvrant la voie à une ère d'imagerie CT intelligente et instinctive. Ces innovations soulignent l'engagement de United Imaging à renforcer les soins de santé dans le monde entier grâce à des technologies d'imagerie de pointe et à des outils de diagnostic axés sur l'IA.

Cette année, United Imaging Intelligence (UII), United Imaging Microelectronics et United Imaging MetaHealthcare, des filiales de United Imaging Group, ont présenté leurs dernières innovations, soulignant les progrès de pointe en matière d'IA médicale, les progrès révolutionnaires dans les grands modèles médicaux, la série de produits de prothèses auditives uOrigin et les solutions clés en main de produits de prothèses auditives HearOn, ainsi que uMetaGenesis, une solution de gestion des dispositifs médicaux raffinée. Ces faits saillants soulignent l'approche globale de l'entreprise en matière d'innovation. Il s'agit notamment de la première fois que la série de produits de prothèses auditives uOrigin et uMetaGenesis sont officiellement lancées sur le marché international. Au cours de l'événement, United Imaging a renforcé ses partenariats stratégiques avec des chefs de file clés des soins de santé et de la technologie partout au Moyen-Orient et au-delà. Collaborations avec les institutions. Parmi les principaux partenariats, mentionnons les collaborations avec :

Sezin Medical Imaging en Turquie, qui intégrera l'uMR Jupiter 5T , le premier système d'IRM à champ ultra-élevé du corps entier au monde, dans ses opérations, établissant une nouvelle référence pour la technologie d'IRM dans la région.

Al Mana Group en Arabie saoudite, l'un des plus grands groupes médicaux du pays, établit une collaboration multidisciplinaire entre la CT, la radiothérapie, l'imagerie moléculaire et l'IA pour améliorer les capacités de diagnostic et de traitement.

KPJ Healthcare en Malaisie, qui comprendra l'installation d'uMI Vista , le premier système TEP/CT numérique de United Imaging dans le sud de la Malaisie, faisant progresser davantage l'offre de médecine nucléaire du pays.

Le centre Jaber Al-Ahmad pour la médecine nucléaire et l'imagerie moléculaire au Koweït, où l'uMI Panorama 35 de United Imaging sera installé dans le cadre de l'accent croissant mis par la région sur l'imagerie moléculaire avancée.

Le centre médical Al-Khalidi en Jordanie, qui améliorera ses services de diagnostic et de thérapie grâce à la technologie de pointe de United Imaging en matière de TEP/CT numérique et d'IRM haut de gamme, ce qui profitera particulièrement aux patients atteints de cancer.

L'hôpital de l'Ouest de Nairobi au Kenya , qui utilise UIH Digital PET/CT, collaborera avec United Imaging pour les solutions uAngio, IRM, CT, IRM, systèmes de DR et uAI.

Ces collaborations témoignent du rôle de force motrice de United Imaging dans la transformation des soins de santé, et soulignent la mission de l'entreprise d'offrir des soins de santé accessibles et de grande qualité à l'échelle mondiale.

Le Dr Jusong Xia, président des affaires internationales chez United Imaging Healthcare, a souligné l'engagement de l'entreprise envers l'innovation en matière de technologie médicale, en particulier en matière d'intelligence artificielle (IA). « Depuis sa création, United Imaging a fait de l'innovation la pierre angulaire de sa stratégie. « Nous sommes honorés que nos technologies de pointe, y compris l'IA, jouissent de la confiance des chefs de file mondiaux de la santé. En intégrant l'IA à nos solutions d'imagerie médicale, nous améliorons la précision du diagnostic, les résultats pour les patients et l'accès à des soins de santé de haute qualité. Ces partenariats démontrent l'impact transformateur de l'innovation et de la collaboration, ouvrant la voie à de nouveaux progrès. « À l'avenir, nous renforcerons nos collaborations avec les principaux intervenants médicaux, offrirons une plus grande valeur à nos clients et maintiendrons notre mission d'offrir des soins de santé égaux à tous. »

L'impact de United Imaging s'étend bien au-delà du Moyen-Orient. À ce jour, avec plus de 14 000 hôpitaux et institutions dans plus de 75 pays et régions qui utilisent plus de 32000 produits United Imaging, les innovations de l'entreprise font une différence importante dans les milieux cliniques du monde entier. Des États-Unis à l'Europe en passant par le Japon, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, United Imaging fait progresser l'imagerie médicale, les diagnostics d'IA et les capacités de traitement dans le monde entier.

À propos de United Imaging Healthcare

United Imaging Healthcare a été fondée en 2011 dans le but de fournir des produits d'imagerie médicale de haute performance, des équipements de radiothérapie, des instruments de sciences de la vie et des solutions numériques intelligentes à des clients du monde entier. Avec sa mission " Apporter des soins de santé égaux pour tous" et sa vision de "diriger l'innovation dans le domaine des soins de santé", United Imaging se consacre continuellement à créer plus de valeur pour ses clients et à améliorer l'accessibilité des produits de haute qualitémettre fin à l'équipement et aux services médicaux dans le monde entier grâce à une collaboration étroite avec les hôpitaux, les universités, les établissements de recherche et les partenaires de l'industrie.

