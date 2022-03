GENÈVE, 30 mars 2022 /CNW/ - L'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR) a nommé Anastasios Economou, fondateur du iGroup et président mondial de YPO à la commission consultative de sa division de la diplomatie multilatérale. Son mandat de deux ans est entré en vigueur en janvier 2022 et prendra fin en décembre 2024.

UNITAR est un institut de formation et de perfectionnement des capacités au sein du système des Nations unies qui vise à donner aux individus, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de relever efficacement les défis mondiaux contemporains grâce au partage de connaissance et à l'apprentissage. Au sein de l'Institut, la division de la diplomatie multilatérale soutient l'appareil intergouvernemental et les organes directeurs des Nations unies en habilitant les délégués et les diplomates.

Le principal objectif de la commission consultative de la division est de fournir une orientation et un leadership qui leur permettrait de s'acquitter de son mandat et de surmonter les grands défis multilatéraux auxquels font face les Nations unies. La commission consultative fournira également une analyse critique des activités de la division afin d'assurer le respect des normes de qualité conformément au mandat de l'UNITAR et aux lignes directrices de l'ONU.

M. Economou est le 69e président mondial de YPO, un organisme voué à offrir des possibilités d'échange d'idées et d'apprentissages permanents à plus de 30 000 chefs de la direction provenant de 142 pays dans le monde.

Les membres d'YPO sont liés par la conviction que le monde a besoin de meilleurs leaders, ce qu'ils explorent grâce à une variété d'expériences d'apprentissage, y compris la possibilité de collaborer avec des établissements d'affaires et universitaires de premier plan comme la Harvard Business School, l'INSEAD et la London Business School.

Tout au long de son mandat au sein de YPO, où il a occupé de multiples fonctions à l'échelle internationale, régionale et locale, M. Economou a lancé de nombreuses initiatives déterminantes pour l'organisation avec ses membres homologues, qui représentent différentes cultures, perspectives, idées et compétences.

« C'est un honneur d'être nommé à la commission consultative de la division de la diplomatie multilatérale de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), a déclaré M. Economou. En communiquant mes expériences à la tête d'un organisme d'apprentissage mondial comme YPO, j'espère mieux servir le conseil et appuyer son objectif de favoriser la diplomatie multilatérale au sein des Nations Unies. »

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Economou au sein de la commission consultative de la division de la diplomatie multilatérale, et nous nous réjouissons à la perspective de travailler conjointement à l'élargissement de l'impact positif de la division sur ses bénéficiaires, conformément au mandat d'UNITAR et à la vision globale des Nations Unies », a déclaré M. Rabih El-Haddad, directeur de la division de la diplomatie multilatérale d'UNITAR.

À propos d'UNITAR

L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) est le principal organisme de formation des Nations Unies. Il est présent dans toutes les régions du monde. Nous donnons aux individus, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de relever efficacement les défis mondiaux contemporains grâce au partage de connaissance et à l'apprentissage. UNITAR a été créé en 1965 en tant qu'organisme autonome au sein des Nations Unies. Son mandat est d'améliorer l'efficacité du travail des Nations Unies et de ses États membres. Chaque année, la portée d'UNITAR atteint quelque 300 000 bénéficiaires par le biais de séminaires et d'ateliers en personne, d'apprentissage en ligne ou d'autres événements liés à la formation. ( www.unitar.org )

À propos d'YPO :

YPO est une communauté de dirigeants mondiaux regroupant plus de 30 000 chefs d'entreprise de 142 pays qui partagent la conviction que le monde a besoin de meilleurs leaders. Chacun de nos membres a connu beaucoup de succès en matière de leadership à un jeune âge. Ensemble, ils dirigent des entreprises et des organisations qui génèrent des revenus annuels de 9 billions de dollars américains et comptent plus de 22 millions d'employés. Les membres de YPO s'inspirent et s'appuient les uns les autres par l'apprentissage entre pairs et des expériences exceptionnelles dans une communauté inclusive de partage ouvert et de confiance. Pour en savoir plus, visitez le ypo.org .

