Unison fait l'acquisition de PRICE Systems pour accroître ses compétences et étendre sa présence mondiale

Les capacités de PRICE Systems relativement à l'approche Model-Based Cost EngineeringMC (MBCEMC) serviront de complément aux plateformes de logiciels d'entreprise d'Unison

DULLES, Virginie, 21 avril 2021 /CNW/ - Unison, le principal fournisseur de logiciels et de renseignements en matière de gestion de contrats, de gestion de programmes et d'acquisition pour les entrepreneurs gouvernementaux et les organismes fédéraux, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de PRICE Systems, LLC, le premier fournisseur mondial de logiciels avancés de type Model-Based Cost EngineeringMC pour l'aide à la décision.

Ensemble, Unison et PRICE Systems répondent aux besoins des missions gouvernementales les plus pointues au monde, des professionnels de l'acquisition, des entrepreneurs gouvernementaux et des fabricants.

« Les programmes essentiels à la mission de nos clients ne cessent de gagner en complexité. Les pratiques exemplaires de PRICE Systems, son leadership éclairé et ses logiciels sans pareil fondés sur les données sont les meilleurs outils pour gérer cette complexité et réduire les risques qui y sont associés », a déclaré Reid Jackson, chef de la direction d'Unison.

« En combinant le logiciel d'entreprise et la plateforme Insight d'Unison à nos logiciels avancés d'analyse, d'algorithmes et de modélisation, nous offrirons une foule de nouveaux avantages et de nouvelles possibilités aux organisations de premier plan », a affirmé Tony Demarco, chef de la direction de PRICE Systems.

À propos de PRICE Systems

PRICEMD offre des logiciels d'analyse et d'aide à la décision fondés sur les faits, des prédictions et des estimations fiables. Depuis plus de 45 ans, les organisations gouvernementales du monde entier, leurs fournisseurs partenaires et les principaux fabricants commerciaux font confiance à l'expertise, aux pratiques exemplaires et au logiciel d'établissement des coûts fondé sur la recherche de PRICE. Ces ressources avérées sont en constante évolution. PRICE MBCEMC permet aux ingénieurs, aux experts en tarification ainsi qu'aux responsables des programmes et du développement d'entreprises de prévoir les coûts, l'échéancier et les risques de manière plus rapide, plus précise et plus cohérente.

Les bureaux de PRICE Systems sont situés aux États-Unis, au New Jersey et en Ohio. À l'étranger, on les retrouve en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.

À propos d'Unison

Les logiciels, le marché et les produits d'information en environnement infonuagique et sur place d'Unison viennent en aide à plus de 200 000 utilisateurs dans des entreprises fédérales de premier plan, dans toutes les agences gouvernementales américaines et dans les principaux programmes du Department of Defense. Tous les services de développement de logiciels et d'assistance sont fournis aux États-Unis.

Depuis plus de 30 ans, Unison ne cesse de faire évoluer ses logiciels et ses solutions de renseignements pour aider ses clients à accomplir efficacement leur mission. Le siège social d'Unison est situé à Dulles, en Virginie. L'entreprise possède des bureaux à Tysons Corner, en Virginie, à Clearfield, en Utah, et à San Diego, en Californie.

Pour en savoir plus, visitez le site www.UnisonGlobal.com.

