La nouvelle catégorie de prêts à l'habitation soutenue par New Carlyle Investment offre des paiements mensuels d'intérêts seulement inférieurs au marché pour financer des objectifs personnels sans vente d'actifs ni augmentation des dettes

SAN FRANCISCO, 17 septembre 2024 /CNW/ - Unison, pionnière des accords de partage de capitaux propres, a annoncé aujourd'hui le lancement du prêt immobilier avec partage des capitaux propres Unison, qui permet aux propriétaires de maison d'obtenir des liquidités aujourd'hui à des taux inférieurs à ceux du marché.

Aujourd'hui, la société a également annoncé que la société d'investissement mondiale Carlyle (NASDAQ : CG) a conclu un accord pour acheter jusqu'à 300 millions de dollars de prêts immobiliers avec partage des capitaux propres dans le cadre du lancement du prêt immobilier avec partage des capitaux propres d'Unison.

Les propriétaires américains détiennent près de 32 billions de dollars en valeur domiciliaire, mais la plupart ne refinancent pas leurs prêts hypothécaires de premier rang à faible taux d'intérêt, si bien que leur actif le plus important est inaccessible à mesure que la maison continue de s'apprécier.

Le prêt immobilier avec partage des capitaux propres novateur d'Unison combine les avantages des prêts à l'habitation et des ententes de partage de la valeur domiciliaire en une solution hypothécaire unique qui permet aux propriétaires de gérer leurs objectifs financiers personnels en convertissant la valeur nette de leur propriété en espèces avec de petits paiements mensuels. Ce nouveau produit financier offre également une éventuelle appréciation du prix de la résidence pour les investisseurs dans la catégorie des actifs hypothécaires.

Le prêt immobilier avec partage des capitaux propres d'Unison offre aux propriétaires un taux d'intérêt fixe inférieur au marché pour accéder à une partie de la valeur nette de la propriété, tout en leur permettant d'utiliser le potentiel d'appréciation de leur maison. Les propriétaires qui ont la chance d'avoir un prêt hypothécaire de premier rang à faible taux d'intérêt peuvent maintenir ce taux favorable et accéder à du capital immédiatement, avec une incidence minimale sur les liquidités mensuelles.

« Que ce soit pour rénover, consolider des dettes à intérêt élevé ou assurer un avenir financier, le prêt immobilier avec partage des capitaux propres d'Unison offre une solution polyvalente et personnalisable qui répond aux besoins et aux aspirations personnels des investisseurs, a déclaré Ryan Downs, président d'Unison. Grâce à des paiements mensuels moins élevés, rendus possibles grâce au partage de la plus-value de la maison, les propriétaires peuvent poursuivre avec confiance leurs objectifs financiers en toute tranquillité d'esprit. »

À propos du prêt immobilier avec partage des capitaux propres d'Unison

Paiements mensuels moins élevés : Dans le cas d'un prêt d'intérêts seulement, une partie du coût est compensée par le partage d'une partie de l'appréciation future de la maison, ainsi que par le report partiel des intérêts.

Critères d'admissibilité : Nous faisons affaire avec les propriétaires ayant une cote FICO de 680 et plus, un ratio prêt-valeur combiné maximal de 70 % et un ratio dette-revenu ne dépassant pas 40 %.

Remboursement anticipé, sans pénalité : Les emprunteurs peuvent rembourser le prêt de façon anticipée sans pénalité, ce qui comprend le remboursement du montant du prêt initial, de tout intérêt différé et de la part de l'appréciation convenue.

De meilleures conditions de crédit : Les propriétaires qui obtiennent des cotes FICO plus élevées peuvent obtenir des modalités de prêt plus favorables.

Avantage lié à la rénovation : Les propriétaires qui apportent des améliorations -- au-delà de l'entretien régulier -- sont admissibles, après trois ans, à demander un crédit pour la valeur ajoutée, ce qui réduit la composante d'appréciation partagée.

Unison et autres offres de prêt

Grâce à son prêt immobilier avec partage des capitaux propres, Unison a créé une option de financement novatrice qui offre aux propriétaires des taux d'intérêt et des paiements mensuels plus bas que ceux offerts par les produits traditionnels de financement par capitaux propres. Sa structure unique combine un prêt hypothécaire à un taux inférieur à celui du marché et un partage de la plus-value future de la propriété.

Disponibilité

Le prêt immobilier avec partage des capitaux propres d'Unison est offert dès aujourd'hui. Découvrez si vous êtes admissible et obtenez une estimation gratuite sans obligation en visitant www.unison.com/homeloan.

À propos d'Unison

Établie à San Francisco et à Omaha, Unison est la pionnière d'une façon plus intelligente et plus efficace d'être propriétaire de votre maison. Jusqu'à maintenant, la seule façon de récolter des capitaux propres durement gagnés était de vendre votre maison ou de contracter d'énormes dettes supplémentaires. Grâce à ses accords de partage de capitaux propres et ses prêts immobiliers de partage de capitaux propres, Unison aide les propriétaires à accéder à leurs capitaux propres d'une façon nouvelle et novatrice, avec des paiements mensuels peu élevés ou nuls. Nous sommes une société de gestion de placements dont l'actif sous gestion s'élève à plus de 1,8 milliard de dollars, et nous offrons aux investisseurs la possibilité d'accéder aux rendements associés à l'appréciation du prix des maisons, moins les frais généraux de la propriété immobilière. Nos accords de partage de capitaux propres ont permis à 12 000 ménages de voir à leur bien-être financier, et nous sommes fiers de continuer à améliorer l'abordabilité des maisons, à réduire l'endettement et à offrir aux propriétaires, aux investisseurs et à la société une façon moins risquée d'envisager cet actif important qu'est la maison. Pour en savoir plus, visitez www.unison.com et www.unisonim.com.

