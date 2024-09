Des performances fiables sur la neige et la glace à un prix défiant toute concurrence

LAVAL, QC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - le 17 septembre 2024 - Uniroyal dévoile son pneu Tiger Paw Ice & Snow 4, offert en 24 nouvelles dimensions pour répondre aux besoins d'une gamme étendue de véhicules sur le marché, notamment des berlines, CUV, SUV et camionnettes. Conçu avec des centaines d'arêtes mordantes pour une adhérence maximale sur la neige et procurant des performances fiables dans des conditions hivernales rigoureuses, le pneu Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 4 offre toute la constance, la durabilité et la fiabilité que les Canadiens attendent d'eux.

« Chaque Canadien mérite des pneus d'hiver fiables pour affronter des conditions hivernales imprévisibles, quel que soit son budget », a déclaré Sylvaine Cuniberti, directrice marketing pour le Canada. « C'est pourquoi nous avons mis au point le pneu Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 4 de sorte qu'il aussi fiable qu'abordable, afin que chaque conducteur puisse en apprécier la valeur ».

Le pneu Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 4 comprend plusieurs caractéristiques et avantages :

Traction : Le composé de gomme hivernal de nouvelle génération conserve sa flexibilité à basse température, ce qui garantit une excellente adhérence dans les conditions les plus froides et permet au pneu Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 4 de décrocher la certification du flocon de neige à trois sommets montagneux pour neige intense. Le pneu répond également aux exigences de performance sur glace de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour le freinage sur glace, comme indiqué par le symbole Ice Grip.

Maniabilité : Doté de lamelles autobloquantes à pleine profondeur pour stabiliser les blocs de la bande de roulement, le pneu procure une maniabilité améliorée et des performances en virage optimisées, garantissant une conduite sécuritaire dans des conditions météorologiques difficiles.

Performances : Conçu avec des rainures larges et ouvertes combinées à des pavés d'épaulement décalés, le pneu assure une excellente évacuation de l'eau, de la neige fondue et de la neige.

Le pneu Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow 4 est maintenant offert en 57 tailles. Pour voir toutes les dimensions disponibles, visitez www.uniroyal.ca.

À propos d'Uniroyal

Uniroyal rime avec valeur. La marque offre aux propriétaires de voitures de promenade, de VUS, de camionnettes et de véhicules commerciaux des performances fiables à prix abordable. Depuis 125 ans, Uniroyal figure parmi les marques de pneu les plus dignes de confiance, notamment grâce à des gammes de pneus populaires, comme Tiger Paw et Laredo, prisées par des générations d'acheteurs. Visitez www.uniroyal.ca.

