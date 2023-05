UNIQUE EN SON GENRE : BIENVEILLANCE ET OUVERTURE, POUR MIEUX COMPRENDRE

QUÉBEC, le 17 mai 2023 /CNW/ - La question du genre, de plus en plus présente et visible, engendre des transformations sociales et des questionnements qui ont un impact sur le vivre-ensemble. Partant du principe que chaque personne a une identité de genre et est en relation avec des gens de différentes identités de genre, l'exposition Unique en son genre propose une série de contenus afin d'éclairer et favoriser une meilleure compréhension des dynamiques qui y sont liées.

Conçue et réalisée par le Musée de la civilisation, présentée par le Groupe Banque TD avec la collaboration d'Ubisoft, Unique en son genre permettra aux publics d'explorer la pluralité des expériences liées aux genres. Elle met également en lumière comment ces dernières se sont transformées dans le temps et selon les cultures, au Québec comme ailleurs. Elle sera présentée du 18 mai 2023 au 14 avril 2024.

Les principaux sujets abordés dans l'exposition sont les identités et les expressions de genre ; la diversité des corps sexués dans le monde animal et chez l'humain ; les normes sociales genrées et les discriminations qui y sont associées ; les mouvements sociaux, et leurs revendications, d'hier et d'aujourd'hui ainsi que les cultures trans et queer actuelles. Perçus à travers le prisme de la biologie, de l'anthropologie et de l'histoire, ces contenus sont portés par toute une série d'objets et de témoignages audiovisuels ainsi que par deux installations artistiques.

L'approche sensible et respectueuse permettra aux publics de tous horizons d'entrer en contact avec ces notions afin de favoriser la découverte de cette diversité et nourrir leur réflexion et leur approche, s'y sentant accueillis et à leur place. En même temps, l'exposition constitue un espace dans lequel les personnes de la diversité de genre se sentiront aussi à leur place, entendues et reconnues, et tout cela avec bienveillance et ouverture pour mieux comprendre ces perceptions du genre qui sont en transition… et pour mieux se comprendre.

« Nous disons souvent que le Musée de la civilisation est la maison du monde. Un musée de société qui en fait autant partie qu'il en est le reflet. Unique en son genre est une main tendue, une invitation pour un dialogue bienveillant, nourri d'une meilleure compréhension des réalités et des vécus des personnes qui nous entourent. Qui que nous soyons, nous avons en commun cette part d'humanité nécessaire à la construction d'un monde où chaque personne a sa place. » Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

« L'art a le pouvoir de nous rapprocher, de nous unir et de donner une voix aux personnes qui autrement n'en auraient pas. À la TD, nous avons à cœur de contribuer à bâtir un monde meilleur et plus inclusif où tout le monde a sa place. Nous sommes donc fiers de présenter l'exposition Unique en son genre qui aborde avec délicatesse et intelligence le sujet de l'identité de genre. » Sylvie Demers, présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD

« Nous sommes très fier·ères de prendre part à cette importante discussion sur la diversité en tant que partenaire de l'exposition Unique en son genre. De telles initiatives permettent d'ouvrir le dialogue tout en étant un outil pédagogique précieux et accessible. » Nathalie Bouchard, directrice générale d'Ubisoft Québec

« Rares sont les espaces où la diversité de genre est traitée avec nuance et sensibilité. C'est pour moi une fierté d'avoir collaboré avec le Musée de la civilisation pour créer une exposition accessible, éducative et trans affirmative qui célèbre la créativité des communautés trans binaires et non-binaires. » Marie-Philippe Phillie Drouin, direction générale de Divergenres et membre de l'équipe de conception de l'exposition Unique en son genre

Le processus de création de cette exposition s'est échelonné sur quelques années, le thème ayant été proposé en 2018 et le travail amorcé au début de l'année 2021.

le travail amorcé au début de l'année 2021. Le Musée s'est adjoint à deux comités, un scientifique et un consultatif, pour l'appuyer dans sa réflexion et dans l'élaboration des contenus.

L'organisme GRIS-Québec a accompagné le Musée durant la première étape du projet en contribuant à la formation du comité consultatif et du comité scientifique et en participant à la mise sur pied du concept de l'exposition.

Le parcours de visite d' Unique en son genre propose d'abord de s'intéresser aux concepts connus du genre, à la binarité et à ce qui définit les mondes féminin et masculin au quotidien jusqu'aux concepts de la diversité des identités, des expressions de genre, des attirances sexuelles et romantiques et des corps sexués au moyen, notamment, d'une capsule vidéo et d'une plateforme interactive.

propose d'abord de s'intéresser aux concepts connus du genre, à la binarité et à ce qui définit les mondes féminin et masculin au quotidien jusqu'aux concepts de la diversité des identités, des expressions de genre, des attirances sexuelles et romantiques et des corps sexués au moyen, notamment, d'une capsule vidéo et d'une plateforme interactive. On y explore ensuite les dimensions du sexe sur le plan biologique, dont les variations sexuelles dans le monde animal, en se mettant dans la peau d'un biologiste.

Par la lunette anthropologique, cette fois, l'exposition présente en quoi le nombre de catégories sociales genrées varie en fonction des sociétés, avec en exemple, notamment, l'histoire coloniale de la non-binarité des genres chez les peuples autochtones de l'Île de la Tortue.

D'un point de vue historique, on y apprend comment les normes et les catégories de genres binaires sont apparues et se sont caractérisées dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, en s'intéressant, entre autres, au contexte d'émergence et à la définition de la bispiritualité chez les peuples autochtones.

Les publics sont ensuite invités à décortiquer les définitions de termes souvent entendus, mais généralement moins bien compris, à savoir l'hétérocisnormativité, les identités queer, les expressions de genre et les transitions, tout en voyant comment ces notions évoluent entre les cultures, les classes sociales et les époques.

Dans une perspective historique, on y voit comment les violences vécues ont mené à des luttes sociales de grande envergure et, éventuellement, à des changements législatifs et sociaux importants, jusqu'à un portrait actuel des luttes trans au Québec et de la convergence des luttes dans les mouvements sociaux intersectionnels.

Enfin, avec humanité et sensibilité, l'exposition montre la résilience des personnes trans en montrant différents modes d'expression artistique et en mettant en valeur le travail de plusieurs artistes, la diversité et la beauté des personnes trans, tout en soulevant les apports culturels importants de ces communautés et de ces personnes dans cette société que nous partageons.

Espace public, à la fois acteur et reflet de la société, le Musée de la civilisation porte une mission éducative axée sur la découverte de l'histoire et des diverses composantes de nos civilisations, notamment les cultures sociale et matérielle, et les différents phénomènes qui rejoignent notre parcours collectif. Son approche ouverte se base sur des valeurs d'inclusion et de représentativité.

Depuis 35 ans, le Musée de la civilisation aborde de façon régulière des sujets complexes ou qui sortent des sentiers battus, dont voici quelques exemples pour mémoire :

Des enfants, des guerres (1993) ;

La mort à vivre ( 1995) ;

Sang dessus, dessous (2004) ;

Autopsie d'un meurtre (2005) ;

Mines d'ordures (2007) ;

Dieu* modes d'emploi (2010) ;

Couverture des témoins (2022) ;

Oubliées ou disparues : Akonessen, Zitya, Tina, Marie et les autres (2018) ;

(2018) ; Enfin, avec Ô merde ! qui fut un succès, remportant en 2022 le Prix d'Excellence de la Société des musées du Québec (SMQ), le Musée de la civilisation a bien démontré, encore une fois, sa capacité à aborder des thèmes audacieux, voire tabous, avec intelligence et pertinence, dans une perspective sociale engagée et engageante en demeurant accessible à tous les publics, de tous âges.

