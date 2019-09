Uniprix et la Société Alzheimer du Canada signent une entente de partenariat pour soutenir la cause au Québec

MONTRÉAL, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Société Alzheimer du Canada, en collaboration avec la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA), a signé une entente de partenariat avec notre réseau de pharmacies affiliées à Uniprix afin de soutenir la cause Alzheimer au Québec. Cette collaboration comporte trois grands volets; soit le déploiement d'activités de sensibilisation au public, des formations à l'intention de nos pharmaciens-propriétaires et salariés et la création du Fonds « Uniprix pour la qualité de vie » qui contribuera à accroître le bien-être des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives, et celui de leurs proches-aidants.

Dans le cadre du mois mondial de la maladie d'Alzheimer, Uniprix lancera la campagne « Unis pour la mémoire » qui aura lieu durant tout le mois de septembre. De plus, en collaboration avec la FQSA, Uniprix mettra sur pied des formations qui traiteront de divers sujets en lien avec la maladie. Celles-ci permettront à nos pharmaciens de mieux soutenir leurs patients en les aidant à déceler les premiers signes de la maladie d'Alzheimer ou encore, en les encourageant à adopter de saines habitudes pour en réduire les risques. Ces patients seront également encouragés à visiter la Société Alzheimer régionale la plus près de chez eux pour obtenir l'appui dont ils ont besoin. Quant aux clients des succursales Uniprix, ils seront invités à participer à des séances d'information, à assister à des activités de sensibilisation et de prévention, et à faire des dons en ligne pour appuyer les efforts des Sociétés Alzheimer régionales de leur choix.

Le pharmacien de famille : un rôle qui prend tout son sens

« Ce partenariat démontre notre engagement à jouer un rôle encore plus grand pour le bien-être des communautés que nous desservons », explique Alain Arel, Président - Directeur général de la bannière Uniprix. « En alliant nos efforts avec ceux de la FQSA, nos 'Pharmaciens de famille' sauront mettre à profit le côté humain de la pratique et faire une réelle différence pour leurs patients », explique-t-il. Paule Racine, Vice-présidente Marketing, Pharmacies de détail, renchérit : « En plus de sensibiliser et d'éduquer le public quant à la maladie, cette entente renforcera le rôle de nos 'Pharmaciens de famille'. Experts en santé de première ligne et facilement accessibles à tous, nos pharmaciens sauront apporter une valeur ajoutée aux personnes touchées de près ou de loin par la maladie d'Alzheimer. »

320 succursales Uniprix et 20 Sociétés Alzheimer régionales pour un impact sans précédent

« La maladie d'Alzheimer touche au-delà de 141 000 québécois, et ce chiffre est appelé à croître d'année en année avec la population vieillissante. Cette maladie dévastatrice touche directement les personnes atteintes, et indirectement leurs familles et proches-aidants qui ont eux aussi besoin de soutien », confie Sylvie Grenier, Directrice générale, Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. « C'est pourquoi le fonds « Uniprix pour la qualité de vie » est si important; il nous permettra de trouver des façons innovantes d'améliorer le quotidien des personnes touchées. Notre partenariat avec Uniprix permettra de sensibiliser davantage le grand public à cette maladie, de soutenir la recherche et d'outiller les familles qui trop souvent ne savent pas où demander de l'aide, à être dirigées vers les Sociétés Alzheimer », explique Sylvie Grenier.



En unissant leurs forces, Uniprix et la Société Alzheimer du Canada--par le biais de la FQSA et les 20 Sociétés Alzheimer régionales partout au Québec--augmenteront leur visibilité et leur notoriété dans l'industrie, ainsi que le soutien qu'ils seront en mesure d'offrir à ceux et celles qui vivent avec la maladie d'Alzheimer et à l'entourage de ces personnes.

À propos d'Uniprix

Fondée en 1977, Uniprix est l'un des plus importants groupes de pharmaciennes et de pharmaciens indépendants au Québec. L'entreprise offre des services à un réseau de plus de 320 pharmacies dans toute la province. Année après année, Uniprix se classe parmi les entreprises les plus admirées au Québec. Pour en savoir davantage, visitez le site d'Uniprix.

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

Depuis plus de 30 ans, la FQSA représente, soutient et défend les droits de plus de 141 000 Québécois atteints de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives et leurs proches aidants. Elle agit à titre de porte-parole provincial pour les 20 Sociétés Alzheimer présentes dans toutes les régions du Québec et offrent aux personnes atteintes et à leurs proches aidants des programmes et services qui leur permettent de conserver la meilleure qualité de vie possible. De plus, la Fédération sensibilise le grand public aux conséquences personnelles et sociales vécues par les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives et contribue à la promotion de la recherche sur leurs causes, leurs traitements et leur guérison. Pour en savoir davantage, visitez le site de la Fédération.

À propos de la Société Alzheimer du Canada

La Société Alzheimer est le premier organisme de bienfaisance au Canada dédié à la santé et consacré aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie cognitive. Active dans les communautés partout au pays, la Société fournit des informations, propose des programmes et des services et recueille des fonds destinés à la recherche pour mieux comprendre les causes de ces maladies, améliorer les traitements et les soins et trouver des remèdes.

